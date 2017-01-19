Крещенские купания в этом году могут посетить до 120 тысяч человек

19 января 2017 г. Более 130 тысяч человек посетили крещенские купания

По состоянию на 6:00 места для проведения обряда крещенского купания посетили 134 тысяч 780 человек, из них искупались 88 тысяч 881 человек. Мероприятия прошли без происшествий.