Крещенские купания в этом году могут посетить до 120 тысяч человек

Более 2,5 тысячи спасателей, полицейских и работников коммунальных служб обеспечат безопасность во время крещенских купаний в Москве. Как сообщается на сайте МЧС
, в работе будут задействованы более 600 спасателей и волонтеров, около 700 работников коммунальных служб, около 700 сотрудников полиции, около 60 медицинских бригад, а также сотрудники учреждений транспорта. Планируется задействовать более 360 сотрудников пожарно-спасательного центра Москвы и Московской городской поисково-спасательной службы, а также 17 судов на воздушной подушке, шесть автомобилей и две единицы специальной пожарно-спасательной техники.
Кроме того, спасатели буду патрулировать водные объекты для выявления и пресечения несанкционированных купаний. В 59 местах купаний организовано 60 майн и пять купелей. Каждое место организованного купания оснащается специальными подходами с безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами, где будут раздавать горячее питье, освещением и передвижными компактными туалетами, парковочными местами для автомобилей. Список мест купаний опубликован на сайте ведомства
.
По данным департамента, в 2017 году
места купаний в Москве посетили около 170 тысяч человек, из них более 109 тысяч приняли участие в купаниях. В этом году численность участников купаний может достичь 120 тысяч человек.