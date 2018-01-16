

Москвичам пообещали снегопад и метели в ближайшие дни Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



Согласно прогнозу Росгидромета, 18-20 января в регионе ожидается снегопад. 18 января и днем 19 января он будет "небольшой, местами умеренный". 18 января, в ночь на 19 января и 20 января синоптики также прогнозируют возможность метелей в некоторых районах Москвы и области.



Дневная температура воздуха в Москве с 18 по 20 января составит минус 4 - минус 6 градусов, минус 3 - минус 8 по области, 19 января минус 4 - минус 9 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Ночные температуры в Москве 18 января составят минус 8 - минус 10 градусов, 19-20 января ожидается минус 7 - минус 9 градусов. В Московской области в ночь на 18 января ожидается минус 8 - минус 13 градусов, а 19-20 января минус 7 - минус 12 градусов.



Как сообщается



При непогоде возможны местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.



Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений, опережений. Автомобиль рекомендуется парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей части



Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 19 января в столице ожидается Ветер с порывами до 12-17 м/ с, усиливающийся снегопад и местами метели ожидаются в Москве и Московской области c 18-го по 20 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.Согласно прогнозу Росгидромета, 18-20 января в регионе ожидается снегопад. 18 января и днем 19 января он будет "небольшой, местами умеренный". 18 января, в ночь на 19 января и 20 января синоптики также прогнозируют возможность метелей в некоторых районах Москвы и области.Дневная температура воздуха в Москве с 18 по 20 января составит минус 4 - минус 6 градусов, минус 3 - минус 8 по области, 19 января минус 4 - минус 9 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Ночные температуры в Москве 18 января составят минус 8 - минус 10 градусов, 19-20 января ожидается минус 7 - минус 9 градусов. В Московской области в ночь на 18 января ожидается минус 8 - минус 13 градусов, а 19-20 января минус 7 - минус 12 градусов.Как сообщается на сайте столичного главка МЧС, со второй половины дня в среду, 17 января до конца четверга, 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, местами метель, снег, днем 18 января местами гололед.При непогоде возможны местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать обгонов, перестроений, опережений. Автомобиль рекомендуется парковать в гараж, а при его отсутствии - вдали от слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендовано обозначить себя светоотражающими элементами при движении по краю проезжей частиРанее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ночь на 19 января в столице ожидается ветер с порывами , при котором ощущение холода "будет существеннее, чем по показаниям термометра". Так, температура в минус девять градусов будет восприниматься как минус 16 - минус 17 градусов



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В ночь на 19 января в столице ожидается снегопад и порывистый ветер, при котором ощущение холода "будет существеннее, чем по показаниям термометра". Температура в минус девять градусов будет восприниматься как минус 16 - минус 17.



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