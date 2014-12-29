Реставраторы из московского центра имени Грабаря пожаловались Путину на своего гендиректора Рубрики: Общество

Дмитрий Сергеев | Дмитрий Сергеев | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы



Сергеев был назначен директором центра в декабре 2016 года. По словам сотрудников, он не стал вникать в особенности реставрационной работы, создал в организации "невыносимый моральный и психологический климат" и решил перепрофилировать центр. Кроме того, в конце 2017 года он освободил от должности Елену Щурову, замдиректора по управлению персоналом, которая незадолго до увольнения возглавила совет трудового коллектива.



"Разрушаются наработанные усилиями реставраторов отношения с музеями страны. Срываются и переносятся сроки выставочных и издательских проектов. Музеи и другие научные учреждения теряют связь с ВХНРЦ. Возникли гонения на неугодных сотрудников. Это привело к тому, что люди, имея дело с уникальными памятниками, не способны выполнять свою работу", - говорилось в письме сотрудников столичного отделения центра.



Сам Сергеев в беседе с



На вопрос о том, пытался ли он разрешить конфликт, Сергеев ответил, что постоянно проводил собрания, в том числе в своем кабинете, а потому "говорить об отсутствии коммуникации сложно". Эта ситуация дезориентировала сотрудников и отвлекает их от работы, добавил собеседник портала.



В Министерстве культуры РФ сообщили, что в курсе ситуации и поддерживают контакт с руководством центра Грабаря. В ведомстве заявили, что в последнее время получали письма нынешних и бывших сотрудников центра, в которых авторы, напротив, выражают несогласие с позицией авторов открытого письма и поддерживают Сергеева.



Кроме того, Минкультуры и гендиректор центра отметили, что учреждение в прошлом году увеличило объем договорных работ почти на 30 процентов. В ведомстве считают, что "такой крайне высокий показатель в нынешних условиях" невозможно достичь, если гендиректор дестабилизирует работу учреждения.



Напомним, в центре имени Грабаря в июле 2010 года произошел крупнейший пожар, в котором пострадали практически все картины, которые находились там на реставрации. При тушении огня погибли двое пожарных. Причиной пожара назвали халатность строительной компании и неосторожное обращение рабочих с огнем. В конце декабря 2014 года центр Сотрудники расположенного в Москве Научно-реставрационного центра имени Грабаря обратились к президенту России Владимиру Путину, выразив вотум недоверия нынешнему директору учреждения Дмитрию Сергееву. Как сообщает портал The Village , под письмом подписались 176 человек - почти 70 процентов работников столичного отделения центра. В руководстве центра, впрочем, назвали письмо "эмоциональной реакцией", а Министерство культуры заявило, что проблем в работе организации не наблюдает.Сергеев был назначен директором центра в декабре 2016 года. По словам сотрудников, он не стал вникать в особенности реставрационной работы, создал в организации "невыносимый моральный и психологический климат" и решил перепрофилировать центр. Кроме того, в конце 2017 года он освободил от должности Елену Щурову, замдиректора по управлению персоналом, которая незадолго до увольнения возглавила совет трудового коллектива."Разрушаются наработанные усилиями реставраторов отношения с музеями страны. Срываются и переносятся сроки выставочных и издательских проектов. Музеи и другие научные учреждения теряют связь с ВХНРЦ. Возникли гонения на неугодных сотрудников. Это привело к тому, что люди, имея дело с уникальными памятниками, не способны выполнять свою работу", - говорилось в письме сотрудников столичного отделения центра.Сам Сергеев в беседе с РБК сегодня заявил, что письмо его подчиненных президенту страны "носит эмоциональный характер". По его словам, конфликт создан искусственно и связан с увольнением Щуровой, которое он объяснил "однократным грубым нарушением трудовой дисциплины и законодательства" с ее стороны - отсутствием на рабочем месте в течение дня.На вопрос о том, пытался ли он разрешить конфликт, Сергеев ответил, что постоянно проводил собрания, в том числе в своем кабинете, а потому "говорить об отсутствии коммуникации сложно". Эта ситуация дезориентировала сотрудников и отвлекает их от работы, добавил собеседник портала.В Министерстве культуры РФ сообщили, что в курсе ситуации и поддерживают контакт с руководством центра Грабаря. В ведомстве заявили, что в последнее время получали письма нынешних и бывших сотрудников центра, в которых авторы, напротив, выражают несогласие с позицией авторов открытого письма и поддерживают Сергеева.Кроме того, Минкультуры и гендиректор центра отметили, что учреждение в прошлом году увеличило объем договорных работ почти на 30 процентов. В ведомстве считают, что "такой крайне высокий показатель в нынешних условиях" невозможно достичь, если гендиректор дестабилизирует работу учреждения.Напомним, в центре имени Грабаря в июле 2010 года произошел крупнейший пожар, в котором пострадали практически все картины, которые находились там на реставрации. При тушении огня погибли двое пожарных. Причиной пожара назвали халатность строительной компании и неосторожное обращение рабочих с огнем. В конце декабря 2014 года центр открылся после ремонта



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 29 декабря 2014 г. Центр Грабаря восстановили после пожара 2010 года

Реставрация центра заняла два года. Обновленное здание снабжено современной системой пожаротушения, а хранилища и перекрытия отремонтированы. Реставраторы готовят выставку полотен, восстановленных после пожара.

