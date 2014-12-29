NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
января
pda
Поиск
Архив

Реставраторы из московского центра имени Грабаря пожаловались Путину на своего гендиректора
17 января 2018 г. | Время публикации 19:46 | Последние изменения 20:16
Рубрики: Общество  
 
Дмитрий Сергеев | Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сотрудники расположенного в Москве Научно-реставрационного центра имени Грабаря обратились к президенту России Владимиру Путину, выразив вотум недоверия нынешнему директору учреждения Дмитрию Сергееву. Как сообщает портал The Village, под письмом подписались 176 человек - почти 70 процентов работников столичного отделения центра. В руководстве центра, впрочем, назвали письмо "эмоциональной реакцией", а Министерство культуры заявило, что проблем в работе организации не наблюдает.

Сергеев был назначен директором центра в декабре 2016 года. По словам сотрудников, он не стал вникать в особенности реставрационной работы, создал в организации "невыносимый моральный и психологический климат" и решил перепрофилировать центр. Кроме того, в конце 2017 года он освободил от должности Елену Щурову, замдиректора по управлению персоналом, которая незадолго до увольнения возглавила совет трудового коллектива.

"Разрушаются наработанные усилиями реставраторов отношения с музеями страны. Срываются и переносятся сроки выставочных и издательских проектов. Музеи и другие научные учреждения теряют связь с ВХНРЦ. Возникли гонения на неугодных сотрудников. Это привело к тому, что люди, имея дело с уникальными памятниками, не способны выполнять свою работу", - говорилось в письме сотрудников столичного отделения центра.

Сам Сергеев в беседе с РБК сегодня заявил, что письмо его подчиненных президенту страны "носит эмоциональный характер". По его словам, конфликт создан искусственно и связан с увольнением Щуровой, которое он объяснил "однократным грубым нарушением трудовой дисциплины и законодательства" с ее стороны - отсутствием на рабочем месте в течение дня.

На вопрос о том, пытался ли он разрешить конфликт, Сергеев ответил, что постоянно проводил собрания, в том числе в своем кабинете, а потому "говорить об отсутствии коммуникации сложно". Эта ситуация дезориентировала сотрудников и отвлекает их от работы, добавил собеседник портала.

В Министерстве культуры РФ сообщили, что в курсе ситуации и поддерживают контакт с руководством центра Грабаря. В ведомстве заявили, что в последнее время получали письма нынешних и бывших сотрудников центра, в которых авторы, напротив, выражают несогласие с позицией авторов открытого письма и поддерживают Сергеева.

Кроме того, Минкультуры и гендиректор центра отметили, что учреждение в прошлом году увеличило объем договорных работ почти на 30 процентов. В ведомстве считают, что "такой крайне высокий показатель в нынешних условиях" невозможно достичь, если гендиректор дестабилизирует работу учреждения.

Напомним, в центре имени Грабаря в июле 2010 года произошел крупнейший пожар, в котором пострадали практически все картины, которые находились там на реставрации. При тушении огня погибли двое пожарных. Причиной пожара назвали халатность строительной компании и неосторожное обращение рабочих с огнем. В конце декабря 2014 года центр открылся после ремонта.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Центр Грабаря восстановили после пожара 2010 года
29 декабря 2014 г.
Центр Грабаря восстановили после пожара 2010 года
Реставрация центра заняла два года. Обновленное здание снабжено современной системой пожаротушения, а хранилища и перекрытия отремонтированы. Реставраторы готовят выставку полотен, восстановленных после пожара.

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.01.2018   21:26
1
17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 17 января 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>