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Москвичи перестают готовить дома и переходят на "ресторанный паек"
17 января 2018 г. | Время публикации 10:01 | Последние изменения 12:35
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Москвичи перестают готовить дома: об этом говорит статистика, составленная по просьбе "Российской газеты" одним из крупнейших в России сервисов доставки готовой еды. По словам управляющего директора компании Андрея Лукашевича, в число самых востребованных онлайн-заказов постепенно входит "домашняя" кухня, хотя пицца и суши все еще лидируют среди предпочтений.

Кроме того, в обед многие москвичи заказывают еду в офис. В последние годы количество московских ресторанов, сотрудничающих с фирмами доставки, выросло на 60% и уже превысило 6200. При этом на классические готовые блюда русской кухни перешли только москвичи, у которых особенным успехом пользуется борщ. До 75% опрошенных заявили, что переход на ресторанный паек позволяет не стоять у плиты. Для 36% респондентов заказ провизии связан с экономией времени, еще 12% полагают, что готовые обеды обходятся им дешевле.

В то же время санитарные врачи регулярно находят нарушения в городских ресторанах. В прошлом году эксперты столичного управления Роспотребнадзора осмотрели 105 кафе популярной сети и выяснили, что 17% образцов кушаний не соответствовали нормативным требованиям по микробиологии. А в соцсетях появились целые сообщества, члены которых готовят только дома.

Скандалы, связанные с доставкой еды, в столице тоже не редкость: в новогодние праздники Роспотребнадзор сообщил об отравлении 11 артистов, участвовавших в новогодней "елке" в Колонном зале Дома Союзов. Отыграв представление, артисты заказали доставку еды и после этого почувствовали недомогание, у многих началась рвота, расстройство желудка. За медицинской помощью обратились 11 человек с проявлениями пищевой токсикоинфекции, один из них был госпитализирован в удовлетворительном состоянии и вскоре выписан.
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