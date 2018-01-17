На востоке Москвы трое детей выпрыгнули с четвертого этажа, спасаясь от пожара Рубрики: Дети

Moscow-Live.ru



"К сожалению, до прибытия пожарных трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации, жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа", - рассказали в ведомстве.



ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности передает, что одного из пострадавших детей доставили в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра в сопровождении бригады медиков.



Как отмечают в МЧС, инцидент произошел в среду, 17 января, во второй половине дня по адресу Свободный проспект, дом 12/23. Первые пожарные прибыли на место через шесть минут.



По данным ведомства, в одной из квартир произошло загорание личных вещей и мебели на общей площади около 12 квадратных метров. Спустя примерно полчаса после получения информации о возгорании пожарные смогли справиться с огнем. Трое детей выпрыгнули с четвертого этажа жилого дома на востоке Москвы, спасаясь от пожара, сообщается на сайте столичного управления МЧС. К настоящему моменту все пострадавшие находятся в лечебных учреждениях города, об их состоянии информации пока не поступало."К сожалению, до прибытия пожарных трое детей оказались отрезаны огнем от путей эвакуации, жильцы дома натянули одеяло, и дети спрыгнули вниз с балкона четвертого этажа", - рассказали в ведомстве.ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности передает, что одного из пострадавших детей доставили в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра в сопровождении бригады медиков.Как отмечают в МЧС, инцидент произошел в среду, 17 января, во второй половине дня по адресу Свободный проспект, дом 12/23. Первые пожарные прибыли на место через шесть минут.По данным ведомства, в одной из квартир произошло загорание личных вещей и мебели на общей площади около 12 квадратных метров. Спустя примерно полчаса после получения информации о возгорании пожарные смогли справиться с огнем.



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