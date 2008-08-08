Москва входит в тройку самых дорогих городов Европы по аренде жилья для иностранцев

Москва сохранила позицию второго самого дорогого города Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев. Российская столица уступает по этому показателю лишь Лондону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинг консалтингового агентства ECA International. По результатам исследования, стоимость аренды четырехкомнатной квартиры (три спальни плюс гостиная или столовая) без мебели в одном из лучших районов Москвы составляет в среднем 5081 доллар в месяц. Аналогичная квартира в центре британской столицы обойдется в 6648 долларов.
В первую десятку рейтинга также вошли Цюрих, Женева, Стамбул. Киев, Париж, Дублин, Амстердам и Стокгольм. Санкт-Петербург занимает 13-ю строчку рейтинга. Если рассматривать ситуацию в мировом масштабе, то Москва, стоимость аренды в которой в 2012 году была самой высокой в Европе и четвертой в мире, опустилась на одну строчку. При этом российская столица продолжает находиться в первой десятке, замыкая ее.
Эксперт ECA International по вопросам размещения Алек Смит отметил, что стоимость аренды жилья в двух крупнейших российских городах резко упала из-за оттока иностранцев
после ухудшения отношений РФ с Западом и падения нефтяных цен. Стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге уменьшалась с 2014 года, а самая заметная коррекция цен произошла в 2015 году. Сейчас темпы падения стоимости аренды замедляются, а рынок стабилизируется. "В ситуации, когда нефтяные цены медленно восстанавливаются, царящее на рынке настроение позволяет предположить, что рынок аренды жилья как в Москве, так и в Санкт-Петербурге стабилизировался, а цены на аренду будут более стабильными в ближайшие годы", - рассказал Смит.