Москва входит в тройку самых дорогих городов Европы по аренде жилья для иностранцев

10 января 2016 г. Причуды, тенденции и прогнозы московского рынка недвижимости

Объем предложения на рынке жилья накапливается, а покупать площади по-прежнему некому. Последствия этого будут крайне болезненными для застройщиков: им приходится снижать цены на квартиры при росте себестоимости работ.