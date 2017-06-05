Жители кирпичной девятиэтажки в Коптево оспаривают в суде ее тайное включение в программу реновации

Жители кирпичной девятиэтажки в московском районе Коптево оспаривают в суде ее тайное включение в программу реновации. О том, что дом в 3-м Новомихалковском проезде, 17А попал под снос, люди узнали случайно, заглянув на сайт мэрии, чтобы проверить, какие дома по соседству ждет реновация. Оказалось, что якобы почти 70 процентов собственников проголосовали за снос на общем собрании, а явка составила под 90 процентов, хотя в действительности такого собрания не было, пишет портал Activatica.org
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На суде, первое заседание которого прошло 12 января, истцы рассказали, что еще в июне прошлого года около дома прошло собрание с участием 20 человек, инициированное пенсионеркой Натальей Волковой. Вела его женщина, не являющаяся ни собственницей, ни нанимательницей. Протокол собрания не велся, документов у жильцов не спрашивали. В бюллетенях некоторые жильцы высказались против реновации.
О последствиях собрания и его необычайно высокой посещаемости жильцы узнали только 2 августа, когда обнаружили свой дом в списках на снос. Как следует из ответа Мосжилинспекции на обращения, протокол общего собрания якобы был сдан в управу района 21 июля, хотя вход в программу реновации закрылся с 1 июля. При этом ни Мосжилинспекция, ни управа не показывают жителям протокол собрания и именные бюллетени с подписями, утверждая, что не располагают ими.
"Мы полагаем, что от нас эти документы скрываются сознательно, так как большинство жителей дома в этом голосовании не участвовали и большинство собственников высказывались против участия в программе реновации", - заявила на суде представитель истцов юрист Наталья Смирнова. В итоге необходимые документы были затребованы через суд - без них невозможно рассмотреть дело. Следующее заседание назначено на 30 января.
В августе заммэра Марат Хуснуллин сообщал, что в программу реновации попало около ста девятиэтажек
в "неудовлетворительном состоянии", жители которых "воспользовались своим правом, проголосовали и были включены в программу". Сообщения о незаконных и фиктивных
собраниях собственников за снос Хуснуллин назвал "абсолютно надуманной"
темой, заявив, что Мосжилинспекция "тщательнейшим образом анализировала все протоколы".
Газета "Коммерсант" писала, что собрания жильцов могут оказаться нелегитимными
в половине домов, высказавшихся за реновацию, так как проводились задним числом и под нажимом сотрудников управ. Москвичи все лето жаловались на фальсификации и повторные собрания за снос
в тех домах, которые уже проголосовали за выход из программы. В соцсетях эта тема не затихает до сих пор.