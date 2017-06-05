Жители кирпичной девятиэтажки в Коптево оспаривают в суде ее тайное включение в программу реновации

2 августа 2017 г. В программу реновации включили около ста девятиэтажек

В программу реновации, помимо пятиэтажек, попали двух- и трехэтажные дома, а также около ста девятиэтажек в ветхом состоянии. "Сталинки" в программу не вошли, переселенцам будет предоставляться выбор из трех квартир.