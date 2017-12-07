Власти продолжают настаивать на криминогенности будущих районов реновации

11 января 2018 г. Районов с пятиэтажками не оказалось в лидерах криминальной статистики Москвы вопреки утверждениям чиновников

Согласно статистике, больше всего преступлений совершается в районах, где пятиэтажек либо нет совсем, либо они представлены в небольшом количестве. Ранее РБК писал, что высокий уровень криминала в пятиэтажных районах стал одним из поводов для запуска реновации.