Власти продолжают настаивать на криминогенности будущих районов реновации

Районы Москвы, в которых будет проводиться реновация жилого фонда, являются неблагополучными с точки зрения безопасности, заявил главный архитектор города Сергей Кузнецов на Гайдаровском форуме, презентуя программу реновации в рамках российско-французской экспертной дискуссии "Трианонский диалог: город будущего". Его слова приводит ТАСС.
"Вывод из этих слайдов: районы панельной застройки совпадают с районами относительно неблагополучными", - сказал он. По словам архитектора, такой вывод сделан из анализа криминогенной обстановки в Москве, и в число небезопасных районов входят как те, что расположены в центре города, так и спальные районы. "В Москве никогда не было трущоб или фавел, но если говорить о сравнении благополучных и неблагополучных районов, районы постмодернистской пятиэтажной застройки, особенно первых поколений, попадают в зону стандарта неблагополучных", - сказал Кузнецов. При этом никаких примеров неблагополучных районов чиновник не привел.
Напомним, в середине 2016 года, когда московские власти начали анализировать ситуацию с пятиэтажками, выяснилось, что дешевизна жилья в хрущевках увеличивает долю жителей "низкого социального статуса", в том числе алкоголиков, а застроенные хрущевками районы плохо освещены. В мэрии пришли к выводу, что переселение жителей в большие дома и благоустроенные районы "разбавит среду" и снизит уровень криминала
.
Однако журналисты выяснили, что чиновники лукавят
, говоря о связи между преступностью и хрущевками. По их данным, больше всего преступлений за 2016 год, когда в мэрии якобы начали активно заниматься вопросом реновации, произошло в Марьино, где пятиэтажек нет вообще. На втором месте - Пресненский район с 53 пятиэтажками. Кузьминки же, где расположены 272 "хрущевки", занимают только восьмую строчку. Помимо них из пятиэтажных районов в список наиболее криминальных входит только Люблино. Среди лидеров по числу преступлений на 10 тысяч жителей пятиэтажных районов тоже нет. А москвичей слова чиновников о том, что пятиэтажки населяют люди с "низким социальным статусом", попросту возмутили.
Кроме того, в конце прошлого года специалисты заявили о том, что внутри МКАД есть районы с реальными перспективами перейти в разряд гетто, где значительная часть населения будет состоять из мигрантов. В основном это районы с недорогим жильем, близкие к кольцевой автомагистрали, с неблагоприятной экологической обстановкой из-за наличия ТЭЦ или заводов, близким расположением рынков. Программе реновации, по мнению экспертов, не удастся
воспрепятствовать этому процессу, так как жителей сносимых домов будут переселять в те же районы, а сами квартиры, скорее всего, будут по-прежнему недорогими и потому востребованными у тех же наименее обеспеченных слоев населения.