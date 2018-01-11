Директор "Школы самоопределения" пообещал решить проблему спорткомплекса, ставшего причиной забастовки

Директор "Школы самоопределения имени Тубельского" Сергей Москаленков заявил, что считает демонтированный спорткомплекс опасным, и предлагает построить новый. Родители учеников считают, что старый комплекс можно восстановить в кратчайшие сроки и по-прежнему намерены добиваться отставки директора. Об этом сообщает "Мел"
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После скандала и забастовки родителей учеников "Школы самоопределения имени Тубельского" Москаленков создал рабочую группу по изучению комплекса Реутского. Группа съездила в "Хорошколу", где стоит такой же комплекс, и пришла к выводу, что его всё же восстановят, но закроют для неконтролируемого посещения. Использовать его можно будет только под присмотром обученных педагогов.
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Москаленков повторил, что считает комплекс, стоявший в школе, травмоопасным, и заявил, что рабочая группа хочет сделать новый комплекс больше. "Уважаемые родители и педагоги, нам с вами нужна современная и надежная школа. Новый безопасный спортивный комплекс - наша общая задача. Важно мнение каждого, давайте обсуждать!" - заявил он.
Между тем член управляющего совета школы Эмиль Аюпов рассказал, что на встрече не было родителей из согласительной комиссии, так как она должна была состояться в школе самоопределения в 16.00, но её перенесли в "Хорошколу" на другое время. По его словам, комплекс с учётом необходимых изменений можно восстановить максимум за две недели, однако директор предлагает построить его заново. "Работы могут продлиться минимум до мая. И всё это время дети не смогут заниматься на спорткомплексе", - добавил Аюпов.
"Что касается директора, то решение по нему должен принимать Департамент образования. Но мы считаем, что его моральный облик не соответствует тому, чего родители ждут от педагога, а тем более директора. Его реакция — это передёргивание фактов. Например, он заявил, что 11 января отсутствовали около 40 школьников, которые ещё не вернулись с новогоднего отдыха. У нас есть факты, подтверждающие, что 75% родителей своих детей в школу в этот день не отправили. А вчера некий психолог собирал данные по тем детям, которые не пришли, - заявил Аюпов. - Мы выражаем директору недоверие и не хотим, чтобы он управлял нашей школой". Активист уже подал заявку на встречу с руководителем московского департамента образования Исааком Калиной, чтобы обсудить с ним этот вопрос.
Другие родители заявили, что считают изменения в школе позитивными и не готовы к митингам, хотя комплекс действительно был опасным, и обеспечение безопасности входит в обязанности директора. "За время его работы в школе много положительных изменений, которых мы годами ждали. Но люди почему-то боятся и не хотят перемен", - заявил один из сторонников директора, в то же время не приведя примеров таких положительных изменений.
11 января стало известно, что родители учеников московской инновационной "Школы самоопределения N734 имени Тубельского" устроили забастовку
в знак протеста против действий назначенного в мае директора Сергея Москаленкова. По словам родителей, с его приходом в школе прошла кадровая чистка, были упразднены некоторые школьные традиции, дети с ограниченными возможностями остались без автобуса, а в зимние каникулы администрация школы без согласия учителей и управляющего совета школы демонтировала специально оборудованный спортивный комплекс. Официальная страница школы в интернете ввела жесткую цензуру, комментарии с неудобными вопросами родителей удаляются. Новое оборудование закупается без ведома родителей, требования предъявить финансовую отчетность Москаленков игнорирует.
В знак протеста родители учеников начальных школ отказались приводить своих детей на учебу 11 января. Из 216 детей пришли только 52. По словам родителей, директор школы попытался замолчать ситуацию и объяснить неявку тем, что некоторые семьи еще не вернулись с новогодних каникул. Оставив детей дома, родители сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему, введенную в школе.