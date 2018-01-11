

Директор "Школы самоопределения" пообещал решить проблему спорткомплекса, ставшего причиной забастовки Рубрики: Общество

Департамент образования города Москвы



После скандала и забастовки родителей учеников "Школы самоопределения имени Тубельского" Москаленков создал рабочую группу по изучению комплекса Реутского. Группа съездила в "Хорошколу", где стоит такой же комплекс, и пришла к выводу, что его всё же восстановят, но закроют для неконтролируемого посещения. Использовать его можно будет только под присмотром обученных педагогов.



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Между тем член управляющего совета школы Эмиль Аюпов рассказал, что на встрече не было родителей из согласительной комиссии, так как она должна была состояться в школе самоопределения в 16.00, но её перенесли в "Хорошколу" на другое время. По его словам, комплекс с учётом необходимых изменений можно восстановить максимум за две недели, однако директор предлагает построить его заново. "Работы могут продлиться минимум до мая. И всё это время дети не смогут заниматься на спорткомплексе", - добавил Аюпов.



"Что касается директора, то решение по нему должен принимать Департамент образования. Но мы считаем, что его моральный облик не соответствует тому, чего родители ждут от педагога, а тем более директора. Его реакция — это передёргивание фактов. Например, он заявил, что 11 января отсутствовали около 40 школьников, которые ещё не вернулись с новогоднего отдыха. У нас есть факты, подтверждающие, что 75% родителей своих детей в школу в этот день не отправили. А вчера некий психолог собирал данные по тем детям, которые не пришли, - заявил Аюпов. - Мы выражаем директору недоверие и не хотим, чтобы он управлял нашей школой". Активист уже подал заявку на встречу с руководителем московского департамента образования Исааком Калиной, чтобы обсудить с ним этот вопрос.



Другие родители заявили, что считают изменения в школе позитивными и не готовы к митингам, хотя комплекс действительно был опасным, и обеспечение безопасности входит в обязанности директора. "За время его работы в школе много положительных изменений, которых мы годами ждали. Но люди почему-то боятся и не хотят перемен", - заявил один из сторонников директора, в то же время не приведя примеров таких положительных изменений.



11 января стало известно, что родители учеников московской инновационной "Школы самоопределения N734 имени Тубельского"



В знак протеста родители учеников начальных школ отказались приводить своих детей на учебу 11 января. Из 216 детей пришли только 52. По словам родителей, директор школы попытался замолчать ситуацию и объяснить неявку тем, что некоторые семьи еще не вернулись с новогодних каникул. Оставив детей дома, родители сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему, введенную в школе.



Директор "Школы самоопределения имени Тубельского" Сергей Москаленков заявил, что считает демонтированный спорткомплекс опасным, и предлагает построить новый. Родители учеников считают, что старый комплекс можно восстановить в кратчайшие сроки и по-прежнему намерены добиваться отставки директора. Об этом сообщает "Мел" После скандала и забастовки родителей учеников "Школы самоопределения имени Тубельского" Москаленков создал рабочую группу по изучению комплекса Реутского. Группа съездила в "Хорошколу", где стоит такой же комплекс, и пришла к выводу, что его всё же восстановят, но закроют для неконтролируемого посещения. Использовать его можно будет только под присмотром обученных педагогов. Facebook Москаленков повторил, что считает комплекс, стоявший в школе, травмоопасным, и заявил, что рабочая группа хочет сделать новый комплекс больше. "Уважаемые родители и педагоги, нам с вами нужна современная и надежная школа. Новый безопасный спортивный комплекс - наша общая задача. Важно мнение каждого, давайте обсуждать!" - заявил он.Между тем член управляющего совета школы Эмиль Аюпов рассказал, что на встрече не было родителей из согласительной комиссии, так как она должна была состояться в школе самоопределения в 16.00, но её перенесли в "Хорошколу" на другое время. По его словам, комплекс с учётом необходимых изменений можно восстановить максимум за две недели, однако директор предлагает построить его заново. "Работы могут продлиться минимум до мая. И всё это время дети не смогут заниматься на спорткомплексе", - добавил Аюпов."Что касается директора, то решение по нему должен принимать Департамент образования. Но мы считаем, что его моральный облик не соответствует тому, чего родители ждут от педагога, а тем более директора. Его реакция — это передёргивание фактов. Например, он заявил, что 11 января отсутствовали около 40 школьников, которые ещё не вернулись с новогоднего отдыха. У нас есть факты, подтверждающие, что 75% родителей своих детей в школу в этот день не отправили. А вчера некий психолог собирал данные по тем детям, которые не пришли, - заявил Аюпов. - Мы выражаем директору недоверие и не хотим, чтобы он управлял нашей школой". Активист уже подал заявку на встречу с руководителем московского департамента образования Исааком Калиной, чтобы обсудить с ним этот вопрос.Другие родители заявили, что считают изменения в школе позитивными и не готовы к митингам, хотя комплекс действительно был опасным, и обеспечение безопасности входит в обязанности директора. "За время его работы в школе много положительных изменений, которых мы годами ждали. Но люди почему-то боятся и не хотят перемен", - заявил один из сторонников директора, в то же время не приведя примеров таких положительных изменений.11 января стало известно, что родители учеников московской инновационной "Школы самоопределения N734 имени Тубельского" устроили забастовку в знак протеста против действий назначенного в мае директора Сергея Москаленкова. По словам родителей, с его приходом в школе прошла кадровая чистка, были упразднены некоторые школьные традиции, дети с ограниченными возможностями остались без автобуса, а в зимние каникулы администрация школы без согласия учителей и управляющего совета школы демонтировала специально оборудованный спортивный комплекс. Официальная страница школы в интернете ввела жесткую цензуру, комментарии с неудобными вопросами родителей удаляются. Новое оборудование закупается без ведома родителей, требования предъявить финансовую отчетность Москаленков игнорирует.В знак протеста родители учеников начальных школ отказались приводить своих детей на учебу 11 января. Из 216 детей пришли только 52. По словам родителей, директор школы попытался замолчать ситуацию и объяснить неявку тем, что некоторые семьи еще не вернулись с новогодних каникул. Оставив детей дома, родители сами пришли к школе с требованием вернуть спорткомплекс и перестать уничтожать педагогическую систему, введенную в школе.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 января 2018 г. Родители устроили забастовку около московской "Школы самоопределения" из-за реформ нового директора

Новый директор инновационной школы N 734 имени Тубельского устроил кадровую чистку, упразднил некоторые школьные традиции, а в новогодние праздники без согласования с управляющим советом демонтировал любимый учениками и родителями спорткомплекс.



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