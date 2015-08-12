Музей Высоцкого закроется на реконструкцию в феврале

6 августа 2016 г. Граффити, посвященное Высоцкому, может появиться на стене дома в Большом Каретном

Депутат предложил украсить фасад дома 15 в Большом Каретном переулке граффити с портретом легендарного барда или сюжетом на тему его творчества. Соответствующее предложение может быть передано в столичный департамент культуры.