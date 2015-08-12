Музей Высоцкого закроется на реконструкцию в феврале

Государственный культурный центр-музей Владимира Высоцкого в Москве с 1 февраля приостановит работу для проведения работ по расширению выставочного пространства и созданию новой экспозиции. Об этом ТАСС сообщил сын поэта, директор музея Никита Высоцкий.
"С 1 февраля музей закрывается на время, создаем новую экспозицию", - сказал Высоцкий, уточнив, что работы планируется завершить к лету. По его словам, центр будет расширен, в экспозиции будут использованы новые технологии. По словам директора музея, на развитие площадки выделены "огромные деньги".
В течение всего года, начиная с 25 января, когда будет отмечаться 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого, запланирован ряд мероприятий, посвященных творческому наследию поэта и актера. В 2015 году в улицу Высоцкого были официально переименованы Верхний и Нижний Таганские тупики
, причем у этой идеи нашлись как сторонники, так и противники. Годом позже посетители вечера памяти легендарного барда предложили установить в парке небольшой бюст и дополнить название Таганского парка именем Высоцкого
, однако эта идея продолжения не получила. Не была поддержана и идея граффити
с портретом Владимира Высоцкого на доме 15 в Большом Каретном переулке.