Проигравший выборы единоросс уже почти год удерживает пост главы совета депутатов в Черемушках

3 октября 2017 г. Единороссы устроили демарш на заседании Совета депутатов в Черемушках

Новоизбранные депутаты не позволили председательствовать бывшей главе муниципального образования, которая проиграла выборы. После перепалки она ушла, а вслед за ней собрание самовольно покинули все пять депутатов-единороссов.