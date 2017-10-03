Проигравший выборы единоросс уже почти год удерживает пост главы совета депутатов в Черемушках

Независимые от правящей партии депутаты из столичного района Черемушки подали в суд на бывшую главу муниципального образования, единоросса Екатерину Минаеву, которая проиграла на сентябрьских выборах, однако до сих пор продолжает полагать, что она возглавляет местный совет. Пользуясь поддержкой "блокирующего меньшинства", которое составляют ее соратники по партии, ей удается препятствовать принятию неудобных для мэра Сергея Собянина решений. При этом за свою деятельность она еще и получает заработную плату.
"Прошел уже почти год с тех выборов, но до сих пор собянинские не желают признавать результаты выбора москвичей и всячески мешают работе назависимых депутатов: на них оказывается давление, их пытаются подкупить. Одним из способов нивелировать деятельность независимых депутатов стал саботаж в выборе глав муниципальных округов. Что противоречит законодательству и нормам морали. Но когда собянинских едросов волновали нормы морали?" - заявила на своей странице в Facebook
муниципальный депутат Елена Селькова.
О ситуации в Черемушках NEWSmsk.com писал еще прошлой осенью
. По итогам выборов места в районном совете депутатов получили пятеро представителей КПРФ и два депутата от "Яблока", тогда как "Единой России" досталось только пять мандатов. Екатерина Минаева, которая на выборах 2013 года баллотировалась как самовыдвиженка, а на прошлогодних шла от "Единой России", не получила нужного числа голосов.
"Не обнаружив себя в списках нового созыва, Екатерина Васильевна решила любой ценой сохранить за собой место главы муниципального округа и заодно председателя. Посовещавшись с товарищами по партии, экс-глава принимает решение делать вид, что полномочиями ее наделили не на пять лет, а практически пожизненно", - возмущалась тогда местный мундеп Юлия Щербакова.
Как отмечает Селькова, Минаева досрочно закрывает заседания в случае рассмотрения "неудобных собянинским вопросов", не регистрирует решения совета депутатов, из-за чего те не вступают в силу, а также замалчивает поступающую в аппарат важную для депутатов информацию.
"Видимо, собянинских устроит такое положение дел в течение всего срока работы нынешнего созыва (а это еще 4 года), но допускать такое нельзя. Вчера мы с коллегой Юлией Щербаковой обратились в Черемушкинский суд с исковым требованием о прекращении самоуправства гражданки Минаевой. Мы надеемся, что суд при вынесении решения будет руководствоваться нормами законодательства, логики правового поля и морали, а не интерпретировать отдельные двусмысленности законодательства в удобном действующей в Москве власти ключе", - подчеркнула муниципальный депутат.
Примечательно, что аналогичную ситуацию можно наблюдать и в ряде других районов (Аэропорт, Зюзино
, Кунцево), где "Единой России" не удалось взять большинство. Эксперты называли такой подход правящей партии "тактикой запугивания и раскола"
.