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Роспотребнадзор не поверил в существование в Москве ресторана, где обсчитывают иностранных болельщиков
17 июня 2018 г. | Время публикации 17:46 | Последние изменения 19:42
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Столичное управление Роспотребнадзора отчиталось о проверке ресторана в Москве, где цены на одни и те же позиции в англоязычном и русскоязычном вариантах меню различались в два раза. В ведомстве заявили, что эта информация не подтвердилась, и стоимость блюд для россиян и иностранцев в данном заведении оказалась абсолютно идентична.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве в связи с информацией в СМИ о фактах различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню в одном из ресторанов Москвы проведены проверки в ресторанах города, в том числе в ресторанах и кафе в районе станции метро "Спортивная". В ходе проверок фактов завышенных цен в англоязычном варианте меню в сравнении с меню на русском языке не установлено", - цитирует заявление пресс-службы Роспотребнадзора агентство "Москва".

О разнице цен в англоязычном и русскоязычном меню в ресторане "Генацвале" в пятницу рассказал сотрудник телеканала "Россия 24" Станислав Натанзон. "Вчера зашли в забегаловку у "Лужников". Нам дали два меню: на русском и на английском. Что называется, найдите отличия. Цены отличаются в два раза! Блин, чуваки, к вам приехали в гости люди. Крутые, веселые человеки со всего мира. Но банально грабить их, "разводить на бабло", - вы сами-то кто после этого", - написал он.

Свою публикацию журналист сопроводил фотографиями. На одной из них можно было наблюдать разницу в стоимости чахохбили. В варианте для русскоговорящих посетителей цена блюда составляла 380 рублей, тогда как для гостей чемпионата мира ценник увеличен вдвое - до 760 рублей. Еще одно блюдо - шампиньоны с сыром - в меню на русском языке стоило 320 рублей, а на английском - уже 640 рублей.

Отметим, что о начале проверки Роспотребнадзор объявил уже после того, как история с "разводом" иностранцев получила широкую огласку. Не исключено, что все нарушения действительно были "исправлены" до того, как в кафе нагрянули сотрудники ведомства.
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