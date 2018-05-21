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На востоке Москвы концентрация сероводорода в четыре раза превысила норму
17 июня 2018 г. | Время публикации 12:19
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на воскресенье датчики "Мосэкомониторинга" на востоке и юго-востоке Москвы зафиксировали четырехкратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, сообщается на сайте службы. В реальности ситуация может быть еще хуже, поскольку, как отмечали активисты "Гринпис Россия", столичные власти публикуют некорректные данные по "удобным" для них нормативам, чтобы показатель загрязнения воздуха казался ближе к нулю.

Согласно официальным данным, резкий скачок содержания сероводорода в воздухе произошел в Косино-Ухтомском районе. Местная станция экомониторинга "Кожухово" обнаружила отклонения от нормы в 3,98 раза. Именно эта станция контролирует зону влияния мусоросжигательного завода N4 и мусорного полигона "Кучино".

Превышения ПДК сероводорода в воздухе были зафиксированы ночью еще в пяти районах востока и юго-востока столицы. Так, в 2:00 отклонения от нормы были обнаружены в Новокосино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанском районе. В 4:00 датчики "Мосэкомониторинга" зафиксировали превышение в 2,7 раза в районе Печатники.

Ранее на этой неделе "Гринпис России" опубликовал результаты опроса, согласно которому 82 процента москвичей недовольны качеством воздуха в городе. Впрочем, основной причиной загрязнения воздуха 80% москвичей считают автотранспорт, а не вредные предприятия, расположенные в пределах Москвы и в ближайшем Подмосковье.
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