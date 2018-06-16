"Это теракт": Ройзман не поверил силовикам, объявившим инцидент с такси в Москве несчастным случаем

Наверное, если бы он въехал в здание ФСБ или Кремль, это было бы что-то другое, а не "не справился с управлением".

И это был бы теракт. А так нет. Просто автобусы и такси едут куда хотят и водители их не контролируют. Машины восстали. pic.twitter.com/gyt0TWLO0b— Зигмунд Балаш (@ZigmundBalash) 17 июня 2018 г.