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Референдум по скандальной свалке в Волоколамске перенесли на сентябрь
17 июня 2018 г. | Время публикации 15:54
Рубрики: Экология  
 
© РИА Новости / Максим Блинов
Голосование по вопросу закрытия скандального мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске, которое изначально планировалось провести уже сегодня, перенесено на 9 сентября. По словам главы городского поселения Петра Лазарева, сроки были пересмотрены из-за протеста прокуратуры, которая нашла ошибки, допущенные при выдвижении темы референдума.

На референдум должно было быть вынесено два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?". При этом Лазарев изначально выступал за перенос референдума на сентябрь, с чем были не согласны местные жители.

Как передает "Интерфакс", накануне вечером на центральной площади в Волоколамске прошел очередной пикет против свалки, в нем приняли участие около 300 человек. Активисты потребовали вывезти фильтрат с мусорного полигона.

Ранее Волоколамский городской суд отклонил иск восьми жителей к оператору свалки "Ядрово". Истцы требовали прекратить прием отходов и отстранить ООО "Ядрово" от управления рекультивацией полигона, а также пытались обратить внимание суда на общеизвестный факт загрязнения свалкой окружающей среды. "На полигоне введен режим чрезвычайной ситуации, нарушения на мусорном полигоне были и есть. Это общеизвестный факт, он доказан. Интересы предпринимателей не должны быть выше интересов граждан", - подчеркивал один из местных жителей.

В то же время адвокат Гильдан Гараев, представлявший предпринимателей, утверждал в суде, что "Ядрово" действует разумно и обоснованно, а в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения вреда здоровью жителям.
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