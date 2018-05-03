Референдум по скандальной свалке в Волоколамске перенесли на сентябрь

3 мая 2018 г. Суд отклонил иск жителей Волоколамска к мусорному полигону "Ядрово"

Истцы требовали прекратить прием отходов и отстранить ООО "Ядрово" от управления рекультивацией свалки. Ответчик просил суд отказать заявителям, поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства нанесения вреда здоровью.