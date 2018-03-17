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В центре Москвы в воскресенье ограничат движение из-за концерта в честь Крыма
17 марта 2018 г. | Время публикации 15:23
Рубрики: Автотранспорт  
 
Moscow-Live.ru
Движение в центре Москвы в воскресенье, 18 марта, будет ограничено в связи с проведением концерта, посвященного годовщине присоединения Крыма к России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"18 марта с 14:00 в центральной части Москвы будет изменена схема организации дорожного движения в связи с проведением праздничного концерта "Россия. Севастополь. Крым". На Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе", - отметил представитель ЦОДД.

Кроме того, на время проведения концерта будет отменена остановка наземного городского транспорта "Манежная площадь" на Моховой улице, а в районе Большого театра (Театральная пл., д. 1) и Малого театра (Театральный пр., д. 1) временно будет отменена парковка.

В ведомстве призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности горожан. "Рекомендуем добираться до места проведения концерта на общественном транспорте и заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений", - добавили в ЦОДД.
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