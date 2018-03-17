На Киевском шоссе автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, в том числе пять детей Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам собеседника агентства, инцидент произошел на Киевском шоссе в районе поворота на город Московский. Он отметил, что маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В числе пострадавших оказались пятеро детей.



Между тем ТАСС со ссылкой на московский департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности передает, что в аварию попал автобус, следовавший по маршруту номер 420. В ведомстве утверждают, что пострадавших лишь трое.



В пресс-службе городского управления ГИБДД уточнили, что ДТП случилось на 24-м километре Киевского шоссе в районе Картмазово. Одна из пострадавших была эвакуирована с места происшествия санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Восемь человек пострадали в результате столкновения грузовика и автобуса на Киевском шоссе в Москве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Факт происшествия также подтвердили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, однако количество пострадавших в ведомстве не уточнили.По словам собеседника агентства, инцидент произошел на Киевском шоссе в районе поворота на город Московский. Он отметил, что маршрутный автобус столкнулся с грузовым автомобилем "Камаз". В числе пострадавших оказались пятеро детей.Между тем ТАСС со ссылкой на московский департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности передает, что в аварию попал автобус, следовавший по маршруту номер 420. В ведомстве утверждают, что пострадавших лишь трое.В пресс-службе городского управления ГИБДД уточнили, что ДТП случилось на 24-м километре Киевского шоссе в районе Картмазово. Одна из пострадавших была эвакуирована с места происшествия санитарным вертолетом Московского авиационного центра.



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