Студенты МГУ призвали Дворковича остановить захват территории университета ради футбольной фан-зоны

"Мы считаем, что оргкомитет "Россия-2018" и правительство Москвы нарушили критерии Best Location (лучшее местоположение), Proven Venue for Public Events (регулярное место проведения публичных мероприятий) и Easily Accessible (легко доступное), закрепленные в руководстве по проведению мероприятия "Фестиваль болельщиков ФИФА" в финальной редакции ФИФА от апреля 2016 года", - говорится в обращении.



По мнению активистов, фан-зона должна находиться в местах, которые посещаются туристами и хорошо связаны с гостиничной инфраструктурой города. Кроме того, территория университета не является общепризнанным местом для проведения массовых мероприятий, а добраться общественным транспортом туда не так просто.



Студенты также пожаловались, что на протяжении последнего года чиновники игнорировали сотни мотивированных писем студентов и сотрудников МГУ с просьбой пересмотреть решение о расположении фан-зоны, вместо этого обсуждая с руководством МГУ "меры противодействия недовольным".



со ссылкой на генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина передает, что вопрос организации фан-зоны у здания МГУ на Воробьевых горах скоро решится. "Мы постоянно работаем с МГУ. На данный момент я нахожусь в Боготе, поэтому письмо, даже если оно приходило в оргкомитет, я прочитать физически не мог. До отлета в Колумбию никакого письма к нам не приходило", - сказал Сорокин по телефону.



Агентство со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что на этой неделе состоялась рабочая встреча между студентами, руководством МГУ, а также представителями оргкомитета "Россия-2018". О ее итогах собеседник РИА "Новости" не поведал.



Напомним, согласно схеме,



Между тем в пресс-службе МГУ заверяют, что ан-зона разместится за территорией вуза, на участке между Университетским проспектом и улицей Косыгина. Действительно, эта земля в 2013 году перешла парку Горького. Однако площадка непосредственно перед Главным зданием до Университетского проспекта, которая тоже будет задействована при организации фестиваля болельщиков, все еще находится в оперативном управлении МГУ, что подтверждается документами.



