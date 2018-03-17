В Москве активиста с плакатом "Путина в императоры!" отправили в психиатрическую больницу Рубрики: Общество

Global Look Press



Жена активиста рассказала, что обнаружила супруга в четвертом отделении психбольницы. Пирогов рассказал, что в учреждении у него отобрали телефон, а утром 17 марта его заставили выпить неизвестные таблетки и сделать уколы. Кроме того, ему пытались подсунуть бумагу о соглашении на лечение, но он отказался подписывать документ.



Пирогов также сообщил супруге, что в скором времени должно состояться собрание некой комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о его вменяемости.



Как отмечает



Накануне активист анонсировал пикет на Манежной площади "в поддержку Путина и выборов". В социальных сетях он называет себя монархистом и подписан на паблики "НОД", "Национал-патриоты" и "За царя!" Столичные правоохранители накануне вечером задержали активиста Ивана Облачного (Геннадия Пирогова) во время одиночного пикета с плакатом "Путина в императоры!". Поскольку Пирогов был в костюме царя, стражи порядка пришли к выводу, что он болен шизофренией, и отправили его на обследование в Московскую областную психиатрическую больницу, сообщает портал "ОВД-Инфо" Жена активиста рассказала, что обнаружила супруга в четвертом отделении психбольницы. Пирогов рассказал, что в учреждении у него отобрали телефон, а утром 17 марта его заставили выпить неизвестные таблетки и сделать уколы. Кроме того, ему пытались подсунуть бумагу о соглашении на лечение, но он отказался подписывать документ.Пирогов также сообщил супруге, что в скором времени должно состояться собрание некой комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о его вменяемости.Как отмечает "Медиазона" , на странице Пирогова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовано видео с другим одиночным пикетом. В ролике активист стоит в костюме царя и шапке у здания Центробанка с плакатом "Эльвиру в отставку". "Я, народный царь Иван Облачный, такой же босой и нищий как российский народ, протестую против финансовой политики Эльвиры Набиуллиной", - заявлял Пирогов.Накануне активист анонсировал пикет на Манежной площади "в поддержку Путина и выборов". В социальных сетях он называет себя монархистом и подписан на паблики "НОД", "Национал-патриоты" и "За царя!"



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