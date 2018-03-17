Минувшая ночь в Москве стала самой морозной для этих чисел марта с начала века Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Минувшей ночью на метеостанции "Москва" (ВДНХ) зафиксирована температура минус 18,3 градуса. Самой же холодной в Подмосковье, по данным метеостанций, была минувшая ночь в населенном пункте Черусти, здесь зафиксирована температура 27,4 градуса мороза. Так низко столбики термометров 17 марта еще не опускались в Москве и Подмосковье за последние 18 лет", - сообщили эксперты.



Субботнее утро встретило москвичей солнечной и морозной погодой. Температура в черте города колебалась от минус 12,6 градуса в центре Москвы до минус 14,8 градуса в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Ниже всего температура была в районе аэропортов Внуково и Домодедово - минус 17,3 и минус 17,4 градуса соответственно.



Существенных осадков сегодня не ожидается. После морозной ночи столбики термометров в Москве повысятся до минус 8-10 градусов, по области до минус 7-12. Атмосферное давление существенно не изменится и будет близко к нормальному - 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 50 процентов.



Метеорологи напоминают, что негативные реакции на перемены погоды часто отмечают метеочувствительные люди. Особенно это проявляется у лиц с хроническими недугами. Из-за колебаний температуры воздуха ухудшение самочувствия возможно и у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них возможны общие симптомы недомогания. Прошедшая ночь в столичном регионе стала рекордно холодной за последние 18 лет, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости" . По данным специалистов, среднесуточная температура воздуха 17 марта окажется на целых 10 градусов ниже климатической нормы. Виной тому антициклон из Скандинавии."Минувшей ночью на метеостанции "Москва" (ВДНХ) зафиксирована температура минус 18,3 градуса. Самой же холодной в Подмосковье, по данным метеостанций, была минувшая ночь в населенном пункте Черусти, здесь зафиксирована температура 27,4 градуса мороза. Так низко столбики термометров 17 марта еще не опускались в Москве и Подмосковье за последние 18 лет", - сообщили эксперты.Субботнее утро встретило москвичей солнечной и морозной погодой. Температура в черте города колебалась от минус 12,6 градуса в центре Москвы до минус 14,8 градуса в районе Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Ниже всего температура была в районе аэропортов Внуково и Домодедово - минус 17,3 и минус 17,4 градуса соответственно.Существенных осадков сегодня не ожидается. После морозной ночи столбики термометров в Москве повысятся до минус 8-10 градусов, по области до минус 7-12. Атмосферное давление существенно не изменится и будет близко к нормальному - 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 50 процентов.Метеорологи напоминают, что негативные реакции на перемены погоды часто отмечают метеочувствительные люди. Особенно это проявляется у лиц с хроническими недугами. Из-за колебаний температуры воздуха ухудшение самочувствия возможно и у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них возможны общие симптомы недомогания.



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