Собянин спрогнозировал "традиционное шоу провокаторов" в день выборов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что "по сложившейся доброй традиции" в день выборов некоторые люди попытаются "устроить шоу", однако организовать реальные "карусели" будет невозможно. "Летний сезон в московских парках открывается 1 мая, вот тогда и можно будет покататься на каруселях", - отметил градоначальник в своем блоге
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Он пояснил: "Каждый человек сможет проголосовать на любом избирательном участке, если он заранее подал заявление в территориальную избирательную комиссию, МФЦ или через сайт госуслуг. Разумеется, проголосовать можно только один раз независимо от количества поданных заявлений. Правила таковы, что "мобильный избиратель" будет включен в список только на одном участке, который был указан в первом заявлении. Второе и любое последующее заявления аннулированы. Поэтому, сколько бы отрывных талонов не получили эти ребята, проголосовать они смогут только один раз".
При этом Собянин отметил, что около 40 человек все-таки подали от трех до восьми заявлений на разных участках. "Видимо, они хотели проверить систему. Интересно, они так поступили ради ролика в YouTube или всерьез собираются организовать "карусели"? Не советую это делать. См. статью 142.2 УК РФ", - подчеркнул мэр.
По его словам, для помощи "добросовестно заблуждающимся гражданам", подавшим несколько заявлений о голосовании на разных участках, Мосгоризбирком разошлет СМС с разъяснением их ошибки и адресом единственного избирательного участка, где они смогут проголосовать. "Если, конечно, известен номер телефона конкретного человека", - добавил он.
Напомним, ранее на этой неделе оппозиционер Алексей Навальный заявил о схеме "грандиозного мухлежа" на выборах, рассказав, как сотруднику его штаба удалось за полчаса оформить сразу три заявления о голосовании по месту нахождения на трех разных участках в Москве. То есть, как считает политик, его соратник сможет проголосовать три раза.
Портал "Медуза"
, впрочем, объяснил, что подобная схема не сработает, поскольку защита от "каруселей" происходит через государственную автоматизированную систему "Выборы". Система смотрит на время оформления заявления и выбирает самое первое - только оно по правилам ЦИК считается действительным. За два дня до выборов система разошлет во все избирательные комиссии три списка: кого исключить из списка избирателей, кого добавить, а кому здесь голосовать нельзя.