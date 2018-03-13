Собянин спрогнозировал "традиционное шоу провокаторов" в день выборов в Москве

16 марта 2018 г. В день выборов президента наземный транспорт Москвы будет работать по расписанию будней

18 марта по городу будет курсировать более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса и 1800 автобусов частных перевозчиков. А маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси.