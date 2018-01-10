Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о согласовании граффити на стенах домов

Законопроект об обязательном согласовании граффити принят Мосгордумой в первом чтении. Как сообщает РБК
, законопроект о внесении изменений в статью 6 закона "О благоустройстве" представил руководитель департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.
Для регулирования этой сферы предлагается наделить органы исполнительной власти правом согласовывать размещение граффити на стенах домов. Курировать этот вопрос будет художественный совет Москомархитектуры. Если появится несогласованное граффити, собственник здания должен будет его удалить
. Если этого не произойдет, то изображение закрасят за счет города, а затем через суд взыщут средства с собственника. Кроме того, автор должен согласовать размещение граффити и с собственниками.
Глава комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Степан Орлов заявил, что после принятия законопроекта будут внесены поправки в КоАП, которые установят штрафы для нарушителей. По словам Орлова, на стенах зданий появляются огромные "так называемые картины", которые представляют собой несанкционированную рекламу, нарушают нормы морали и нравственности, федеральное законодательство и так далее. "Мы должны сохранить культуру граффити, чтобы она не портила внешний облик города", - заявил Орлов. Как заявила депутат Людмила Стебенкова, обязанность удалять граффити с жилых домов, скорее всего, возложат на управляющие компании.
О намерении запретить рекламные граффити к Чемпионату миру по футболу
стало известно в конце апреля, поправки в городское законодательство подготовил столичный департамент рекламы и СМИ. По правилам Международной федерации футбола, на дорогах, по которым будут проезжать футбольные команды, должна быть размещена только реклама официальных спонсоров турнира. Между тем ежегодный оборот рынка граффити в Москве оценивается в миллиард рублей: о размещении рекламных граффити напрямую с управляющими домов договаривались такие компании, как Nike, Adidas, "Аэрофлот", группа ПИК и другие.
Эксперты отмечают, что инициатива мэрии отбросит рынок стрит-арта на несколько лет назад: по их словам, нет смысла запрещать все коммерческие граффити из-за игроков, которые воспринимают стрит-арт исключительно как носитель рекламы. К тому же, по их словам, любое качественное изображение всегда лучше, чем голая стена. Рядовые же интернет-пользователи отмечают, что в столице довольно много качественных граффити, которые при других условиях могли бы украсить город, однако чиновники предпочитают тупо закрашивать их
, не предлагая по сути ничего взамен.