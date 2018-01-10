Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о согласовании граффити на стенах домов

11 мая 2018 г. Незаконные граффити на стенах домов в Москве будут удалять по суду

Городской закон о благоустройстве будет дополнен нормой о граффити. Если стену распишут без разрешения, художника или управляющую компанию обяжут за свой счет восстановить прежний вид дома. Не выполнивших предписание ждет суд.