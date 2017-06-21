Мобильное приложение для контроля парковки будет контролировать свалки и костры в Подмосковье

Мобильное приложение "Народный инспектор", созданное в Подмосковье для фиксации нарушения правил парковки, позволит бороться с пожарами и несанкционированными свалками. Как заявила "Российской газете"
глава областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева, функционал приложения, позволяющего распознавать номера машин-нарушителей на расстоянии нескольких сотен метров, будет расширен соответствующим образом.
"Народный инспектор" появился в Московской области в конце прошлого года и был призван помочь Госадмтехнадзору. Пользователям приложения предлагается сфотографировать машину, припаркованную в нарушение правил, и отослать фото в надзорное ведомство, где нарушителю выпишут штраф."Только на минувшей неделе через мобильное приложение поступило более 1,7 тысячи обращений, а в общей сложности "Народным инспектором" уже воспользовались 4405 жителей региона", - заявила глава областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева. По ее словам, количество пользователей будет только расти.
В этом году, помимо незаконных парковок, жаловаться можно будет на мусор на обочинах дорог и костры в лесах. Эти нарушения тоже напрямую связаны с автомобилями: известно, что до 80 процентов нарушителей, пойманных на выбросе мусора в неположенном месте - это возвращающиеся в Москву дачники. Поэтому разработчики приложения решили расширить его функционал и использовать мобильное приложение на прошедших недавно противопожарных учениях.
По словам главы Госадмтехнадзора, современная техника позволяет распознавать номера машин-нарушителей с фотографий, сделанных на расстоянии нескольких сотен метров, и привлечь владельца автомобиля, чьи пассажиры выбросили на обочину мусор или развели в лесу костер, к административной ответственности. "В ситуации, когда речь идет о многомиллионном ущербе от пожара или об экологическом вреде, который несут стихийные свалки, очень важна неотвратимость наказания", - считает чиновница. По ее мнению, новые функции позволят улучшить ситуацию в лесах и на дорогах.
Ранее руководители главков МЧС столицы и области Илья Денисов и Сергей Полетыкин заявили, что в регионе проведена полная подготовка к пожароопасному сезону
. Для борьбы с природными пожарами собраны более 34 тысяч человек и более 4500 единиц техники. При необходимости тушения торфяных пожаров на территории области планируется формирование сводных отрядов из московского пожарно-спасательного гарнизона общей численностью до 190 человек и 55 единиц техники, а также 650 единиц поливомоечной техники с личным составом до 1300 человек. Территориальная группировка Московской области насчитывает более 90 тысяч человек и свыше девяти тысяч единиц техники.
Между тем в прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил подготовить законодательную инициативу, предполагающую ужесточение ответственности за появление свалок в регионе. При этом главными виновниками в ситуации с мусором в Подмосковье он назвал не подрядчиков или чиновников, допускающих появление свалок, а местных жителей и дачников
.