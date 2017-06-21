Мобильное приложение для контроля парковки будет контролировать свалки и костры в Подмосковье

25 апреля 2018 г. В столице хотят полностью запретить сжигание травы и листьев

Заммэра Петр Бирюков заявил о необходимости "полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее". Противопожарный режим вводится в регионе с 1 мая, в МЧС заявили о готовности к пожароопасному сезону.