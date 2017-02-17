ГУП "Мосводосток" оштрафовали за "резкий запах" у реки в Подмосковье Рубрики: Областная инфраструктура

Moscow-Live.ru



Река Ликова протекает по территории Москвы и Подмосковья, и местные жители говорят, что уже несколько лет страдают от резкого запаха из-за выбросов, попадающих в реку. В последние два года запах чувствуется в нескольких населенных пунктах, в том числе в городе Московский, Внуково, а также в соседних дачных поселках. Люди, проживающие рядом с рекой, страдают головными болями и аллергией, у некоторых наблюдаются жжение и отек носоглотки. Одна из местных жительниц рассказала, что в нынешнем году выбросы наблюдались раз в шесть-семь дней, на воде периодически возникает пена, а у нее самой есть анализы крови, подтверждающие интоксикацию.



Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу признал факт сброса сточных вод в реку Ликова в одноименной деревне Внуковского района. Как говорится в ответе надзорного ведомства на обращения жителей, сточные воды сбрасывались через инженерные коммуникации, находящиеся на балансовом обслуживании ГУП "Мосводосток". Организация привлечена к административной ответственности по ст. 7.6 и 8.13, ч. 4 КоАП России. Ей грозят штрафы от 50 до 100 тысяч рублей и от 30 до 40 тысяч рублей соответственно.



В феврале департамент природопользования Москвы уже обследовал реку в двух точках, выявив "стойкий химический запах" и следы пены в воде. В ГУП "Мосводосток" заявили, что источником загрязнения реки Ликова является аэропорт Внуково, с территории которого в коллектор поступают сточные воды с большим содержанием органических веществ. В пресс-службе аэропорта заявили, что на территории аэродрома проводится обработка дорог и покрытий реагентами, сертифицированными Росавиацией. Часть сточных вод с аэродрома поступает в ливневыпуск в поселке Внуково, водосточно-дренажная сеть аэропорта присоединена к системе ГУП "Мосводосток". В том же районе находятся промышленные предприятия, с территории которых осуществляется сброс сточных вод.



Собственных сбросов сточных вод в реку Ликова у аэропорта "Внуково" нет: реконструкция местных очистных сооружений планировалась еще до 2005 года, но до сих пор не реализована. А на противоположном от аэропорта берегу построен микрорайон "Солнцево Парк", который на момент ввода вообще не имел очистных сооружений



"Аэропорт Внуково работает уже 77 лет, и мы удивлены внезапным возникновением адресных обвинений в загрязнении реки Ликова именно аэропортом Внуково. Тем более что гораздо ближе к этой реке находятся перечисленные выше объекты с объемом водостоков, не уступающим объему водостоков аэропорта", — заключили в пресс-службе. РБК направил запросы в "Мосводосток" и Росприроднадзор.



"Мосводосток" привлечен к административной ответственности из-за загрязнения реки Ликова недалеко от аэропорта Внуково. Об этом говорится в ответе Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы на обращения жителей, которые несколько лет жалуются на неприятный запах, сообщает РБК Река Ликова протекает по территории Москвы и Подмосковья, и местные жители говорят, что уже несколько лет страдают от резкого запаха из-за выбросов, попадающих в реку. В последние два года запах чувствуется в нескольких населенных пунктах, в том числе в городе Московский, Внуково, а также в соседних дачных поселках. Люди, проживающие рядом с рекой, страдают головными болями и аллергией, у некоторых наблюдаются жжение и отек носоглотки. Одна из местных жительниц рассказала, что в нынешнем году выбросы наблюдались раз в шесть-семь дней, на воде периодически возникает пена, а у нее самой есть анализы крови, подтверждающие интоксикацию.Департамент Росприроднадзора по Центральному федеральному округу признал факт сброса сточных вод в реку Ликова в одноименной деревне Внуковского района. Как говорится в ответе надзорного ведомства на обращения жителей, сточные воды сбрасывались через инженерные коммуникации, находящиеся на балансовом обслуживании ГУП "Мосводосток". Организация привлечена к административной ответственности по ст. 7.6 и 8.13, ч. 4 КоАП России. Ей грозят штрафы от 50 до 100 тысяч рублей и от 30 до 40 тысяч рублей соответственно.В феврале департамент природопользования Москвы уже обследовал реку в двух точках, выявив "стойкий химический запах" и следы пены в воде. В ГУП "Мосводосток" заявили, что источником загрязнения реки Ликова является аэропорт Внуково, с территории которого в коллектор поступают сточные воды с большим содержанием органических веществ. В пресс-службе аэропорта заявили, что на территории аэродрома проводится обработка дорог и покрытий реагентами, сертифицированными Росавиацией. Часть сточных вод с аэродрома поступает в ливневыпуск в поселке Внуково, водосточно-дренажная сеть аэропорта присоединена к системе ГУП "Мосводосток". В том же районе находятся промышленные предприятия, с территории которых осуществляется сброс сточных вод.Собственных сбросов сточных вод в реку Ликова у аэропорта "Внуково" нет: реконструкция местных очистных сооружений планировалась еще до 2005 года, но до сих пор не реализована. А на противоположном от аэропорта берегу построен микрорайон "Солнцево Парк", который на момент ввода вообще не имел очистных сооружений"Аэропорт Внуково работает уже 77 лет, и мы удивлены внезапным возникновением адресных обвинений в загрязнении реки Ликова именно аэропортом Внуково. Тем более что гораздо ближе к этой реке находятся перечисленные выше объекты с объемом водостоков, не уступающим объему водостоков аэропорта", — заключили в пресс-службе. РБК направил запросы в "Мосводосток" и Росприроднадзор.



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