

Власти подмосковного Пушкино убрали свалки на улицах, испугавшись журналистов Рубрики: Коммунальное хозяйство

Moscow-Live.ru



10 мая журналист обратился в администрацию города Пушкино с просьбой предоставить комментарий относительно неубранного мусора, а также попросил представителей власти ничего не предпринимать до приезда группы, которая планирует снять сложившуюся картину. "Между делом попросил до приезда операторов ничего не предпринимать, потому что "нам нужна шикарная картинка". После этого такой же звонок получил местный чиновник, отвечающий за Клязьму и Звягино. Сегодня я проснулся, разбуженный грохотом бульдозеров", - отмечает журналист. В итоге весь мусор с улиц был убран едва ли не за несколько часов.



Напомним, в прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил подготовить законодательную инициативу, предполагающую ужесточение ответственности за появление свалок в регионе. При этом главными виновниками в ситуации с мусором в Подмосковье он назвал не подрядчиков или чиновников, допускающих появление свалок, а



"Я считаю, что у нас до сих пор, как бы мы ни старались, очень тревожная, безобразная ситуация по поводу мусора и свалок. Мы устраиваем субботники 8 и 22 апреля. Главы уже раз в месяц субботники устраивают. Вместе с тем те, кто разводит все это, остаются безнаказанными. У нас повсеместно безнаказанность среди дачников, москвичей, жителей Подмосковья. Давайте готовить законодательную инициативу, какое-то ужесточение", - сказал губернатор в ходе встречи с активистами регионального отделения "Общероссийского народного фронта", добавив, что без этой меры "мы так и будем бегать в фартуках, перчатках и убирать".



Власти подмосковного Пушкино убрали стихийные свалки на улицах, испугавшись приезда журналистов. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" , до этого мусор на улицах города не убирали больше месяца, а в надзорных органах, куда жаловались люди, заявляли об отсутствии нарушений.10 мая журналист обратился в администрацию города Пушкино с просьбой предоставить комментарий относительно неубранного мусора, а также попросил представителей власти ничего не предпринимать до приезда группы, которая планирует снять сложившуюся картину. "Между делом попросил до приезда операторов ничего не предпринимать, потому что "нам нужна шикарная картинка". После этого такой же звонок получил местный чиновник, отвечающий за Клязьму и Звягино. Сегодня я проснулся, разбуженный грохотом бульдозеров", - отмечает журналист. В итоге весь мусор с улиц был убран едва ли не за несколько часов.Напомним, в прошлом году губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил подготовить законодательную инициативу, предполагающую ужесточение ответственности за появление свалок в регионе. При этом главными виновниками в ситуации с мусором в Подмосковье он назвал не подрядчиков или чиновников, допускающих появление свалок, а местных жителей и дачников "Я считаю, что у нас до сих пор, как бы мы ни старались, очень тревожная, безобразная ситуация по поводу мусора и свалок. Мы устраиваем субботники 8 и 22 апреля. Главы уже раз в месяц субботники устраивают. Вместе с тем те, кто разводит все это, остаются безнаказанными. У нас повсеместно безнаказанность среди дачников, москвичей, жителей Подмосковья. Давайте готовить законодательную инициативу, какое-то ужесточение", - сказал губернатор в ходе встречи с активистами регионального отделения "Общероссийского народного фронта", добавив, что без этой меры "мы так и будем бегать в фартуках, перчатках и убирать".



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 21 июня 2017 г. Губернатор Подмосковья предложил жестче наказывать дачников и местных жителей за незаконные свалки

По мнению губернатора, проведение субботников по уборке мусора не имеет смысла, пока зачинщики свалок остаются безнаказанными. При этом виноватыми в этой ситуации он видит простых жителей, а не чиновников и подрядчиков.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 17.05.2018 16:08 6 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00