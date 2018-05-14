Очередной митинг против "Ядрово" прошел на площади в Волоколамске Рубрики: Экология

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Напомним, в последние дни ситуация вокруг полигона обострилась: 12 мая на Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки. В этот же день в Волоколамске прошел очередной митинг, участники которого призвали закрыть полигон, а также не допустить завоз мусора в район деревни Щелканово Рузского района Московской области. Также прозвучали требования привлечь к ответственности виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей города.



А в ночь на 14 мая неизвестные



Минувшей ночью в Волоколамске на городской площади прошел очередной стихийный митинг против мусорного полигона "Ядрово". Как сообщают местные Telegram-каналы , люди начали собираться на площади еще вечером. По словам местных жителей, на площадь прибыл мэр города Петр Лазарев. Накануне горожане вновь жаловались на неприятный запах с полигона.Напомним, в последние дни ситуация вокруг полигона обострилась: 12 мая на Волоколамском шоссе около поворота на станцию Матренино неизвестный выстрелил из неустановленного оружия в водителя мусоровоза. Водитель получил ранение руки. В этот же день в Волоколамске прошел очередной митинг, участники которого призвали закрыть полигон, а также не допустить завоз мусора в район деревни Щелканово Рузского района Московской области. Также прозвучали требования привлечь к ответственности виновных в загрязнении воздуха и плохом самочувствии жителей города.А в ночь на 14 мая неизвестные пытались поджечь новый участок, так называемую вторую "карту" мусорного полигона. Как рассказал один из акционеров "Ядрово" Алексей Волошин, пожар был быстро потушен, однако руководство "Ядрово" обеспокоено противозаконными действиями и обсуждает возможность закрытия нового участка полигона, "пока власти не начнут участвовать в обеспечении безопасности". По словам Волошина, инцидентов боятся и рядовые сотрудники свалки, которые всерьез думают об уходе.



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