

Жители улицы Гурьянова пожаловались на "шашлычников" в парке "Печатники" Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



С наступлением тепла парк "Печатники" превращается в "зону отдыха" для любителей шашлыков, оставляющих после себя горы мусора и выжженную траву. Зона бесконтрольного пикника отделена от жилых домов только улицей Гурьянова: чтобы спастись от дыма и шума отдыхающих, местные жители вынуждены плотно закрывать окна. "Шашлычники достали. Просто невозможно дышать. Дым такой валит из парка, что вонище стоит в квартирах" – рассказывает житель дома 77 по улице Гурьянова.



В Москве приготовление пищи на кострах и в мангалах разрешено только в специально отведенных местах, однако в парке "Печатники" таких зон почему-то нет. Таблички о штрафе в 4 тысячи рублей есть на входах в парк, но они не останавливают любителей отдыха на природе. Как сообщил местный депутат Максим Мотин, идею специальных зон с большими общими мангалами и столами он выдвигал еще при обсуждении проекта парка, но его коллеги идею не поддержали.



В префектуре Юго-Восточного округа разведение костров в парке называют административным правонарушением, но полицейские нарушителей не штрафуют. В окружном УВД объясняют, что разведением костров должны заниматься городские службы, а не федеральная полиция. Чтобы полиция следила за парком, правительству Москвы нужно заключить с МВД специальное соглашение, но сделать это не удалось. А в административно-технической инспекции и департаменте природопользования, куда предложили обратиться в полиции, заявили, что тамошние инспекторы не имеют права требовать паспорт при составлении протокола, и такие полномочия есть только у полицейских.



По мнению экспертов, проблему могла бы решить собственная охрана парка: территория огорожена и освещена, а на входах установлены посты охраны. Однако заместитель префекта Юрий Беседин считает, что привлекать охрану стоит не раньше, чем в парке наладят систему видеонаблюдения. При этом камеры в парке стоят везде, однако сам сервер к системе украли ещё в 2016 году. На покупку нового денег нет.



Независимые депутаты подготовили обращения в префектуру ЮВАО об организации в парке специальных мест для шашлыка, в департамент региональной безопасности для незамедлительной организации охраны, а также в прокуратуру для проверки оснований отказа в наведении общественного порядка на территории парка. Кроме того, активистам предлагается самостоятельно обратиться в правительство Москвы через



Ранее экологи сообщали, что по данным сайта наблюдения за пожарами, обрабатывающего информацию со спутников, Москва окружена очагами возгорания и задымления, одной из причин которых могут быть в том числе и местные "отдыхающие".



С наступлением "шашлычного сезона" жители многоэтажек на улице Гурьянова вынуждены плотно закрывать окна даже в самые жаркие дни: близлежащий парк "Печатники" страдает от нашествий любителей отдыха на природе. Полиция и префектура не вмешиваются и спорят, кто должен следить за порядком в парке. Независимые депутаты предлагают организовать охрану парка и создать особую зону для мангалов. Об этом сообщается на сайте "Народный совет района Печатники".С наступлением тепла парк "Печатники" превращается в "зону отдыха" для любителей шашлыков, оставляющих после себя горы мусора и выжженную траву. Зона бесконтрольного пикника отделена от жилых домов только улицей Гурьянова: чтобы спастись от дыма и шума отдыхающих, местные жители вынуждены плотно закрывать окна. "Шашлычники достали. Просто невозможно дышать. Дым такой валит из парка, что вонище стоит в квартирах" – рассказывает житель дома 77 по улице Гурьянова.В Москве приготовление пищи на кострах и в мангалах разрешено только в специально отведенных местах, однако в парке "Печатники" таких зон почему-то нет. Таблички о штрафе в 4 тысячи рублей есть на входах в парк, но они не останавливают любителей отдыха на природе. Как сообщил местный депутат Максим Мотин, идею специальных зон с большими общими мангалами и столами он выдвигал еще при обсуждении проекта парка, но его коллеги идею не поддержали.В префектуре Юго-Восточного округа разведение костров в парке называют административным правонарушением, но полицейские нарушителей не штрафуют. В окружном УВД объясняют, что разведением костров должны заниматься городские службы, а не федеральная полиция. Чтобы полиция следила за парком, правительству Москвы нужно заключить с МВД специальное соглашение, но сделать это не удалось. А в административно-технической инспекции и департаменте природопользования, куда предложили обратиться в полиции, заявили, что тамошние инспекторы не имеют права требовать паспорт при составлении протокола, и такие полномочия есть только у полицейских.По мнению экспертов, проблему могла бы решить собственная охрана парка: территория огорожена и освещена, а на входах установлены посты охраны. Однако заместитель префекта Юрий Беседин считает, что привлекать охрану стоит не раньше, чем в парке наладят систему видеонаблюдения. При этом камеры в парке стоят везде, однако сам сервер к системе украли ещё в 2016 году. На покупку нового денег нет.Независимые депутаты подготовили обращения в префектуру ЮВАО об организации в парке специальных мест для шашлыка, в департамент региональной безопасности для незамедлительной организации охраны, а также в прокуратуру для проверки оснований отказа в наведении общественного порядка на территории парка. Кроме того, активистам предлагается самостоятельно обратиться в правительство Москвы через официальный портал , скопировав приведенный текст обращенияРанее экологи сообщали, что по данным сайта наблюдения за пожарами, обрабатывающего информацию со спутников, Москва окружена очагами возгорания и задымления, одной из причин которых могут быть в том числе и местные "отдыхающие". Запах гари и странную дымку, которые наблюдаются в некоторых районах в последнее время, власти также объясняют поджогами сухой травы, но местные жители этому не верят. По словам экспертов, речь здесь может идти не только о любителях "отдыха на природе", но и о системном экологическом и инфраструктурном кризисе, который испытывает столица.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 17 апреля 2018 г. Москвичи жалуются на неприятные запахи и гарь и подозревают "Мосэкомониторинг" в подтасовке данных

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