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В пятницу в столице ожидается дождь и гроза
17 мая 2018 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В пятницу, 18 мая, в столице ожидается дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр России. В столице будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Днем кратковременный дождь, местами гроза, температура в Москве 23-25, по области 22-27 градусов тепла, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.
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Четверг, 17 мая 2018 г. // Последняя новость 20:00
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