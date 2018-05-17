В пятницу в столице ожидается дождь и гроза Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В пятницу, 18 мая, в столице ожидается дождь и гроза, сообщает Гидрометцентр России . В столице будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер южной четверти 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. Днем кратковременный дождь, местами гроза, температура в Москве 23-25, по области 22-27 градусов тепла, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.



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