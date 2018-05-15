Постоянным посетителям рынков и торговых центров могут предложить скидки

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Велозаводский рынок, где дал старт гастрономическому фестивалю "Рыбная неделя". В ходе общения с представителями рыбной отрасли и руководителями московских сельскохозяйственных рынков он предложил создать программу лояльности для живущих рядом горожан, передает ТАСС.
"Прошу владельцев сельскохозяйственных рынков и крупных торговых центров подумать над созданием программ лояльности - систем скидок и промоакций - для жителей, проживающих рядом с этими объектами. Будет правильно, если тем самым торговля позаботится о своих соседях - самых близких и верных покупателях", - подчеркнул мэр.
По словам Собянина, правительство Москвы активно поддерживает развитие рыночной торговли. Одной из таких мер стала реконструкция Велозаводского рынка, где сегодня оборудовано порядка 400 торговых мест, а продуктовая линейка содержит тысячи наименований товаров в основном российского производства. "Это хороший пример превращения традиционного рынка в современный формат, совмещающий рыночную торговлю и общественное питание. Рассчитываем, что обновленный Велозаводский рынок сохранит свою доступность и демократичность и будет пользоваться такой же популярностью у москвичей, как, например, Даниловский рынок", - подчеркнул Собянин.
Ранее сообщалось, что в том же формате Даниловского рынка будет работать первый магазин проекта "Зеленый рынок"
, который откроется в этом месяце в торгцентре "Ключевой" в Братеево. 2700 квадратных метров центра будут сданы в аренду фермерам из разных регионов и рестораторам, а оплачивать покупки на "Зеленом рынке" нужно будет через единую кассу. Если проект будет успешным, то к 2023 году в рамках проекта появятся еще 30 рынков, в том числе в ближайшем Подмосковье. Эксперты утверждают, что рынки нового формата по типу Даниловского очень популярны, в особенности в спальных районах, и становятся мощным якорным арендатором для всего района.