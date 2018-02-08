Столичное Садовое кольцо перекроют на время велопарада 20 мая

В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" рекомендуют водителям заранее планировать маршруты объезда в связи с проведением велопарада, который состоится 20 мая. Об этом сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе учреждения.
В ГКУ напомнили, что 20 мая в Москве пройдут любительская велогонка "Садовое кольцо" и велопарад, целью которых является поддержка развития велоинфраструктуры. С 8:30 на Садовом кольце, а также с 0:00 до 18:00 на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой будут введены перекрытия: кроме того, с 13:00 движение перекроют на улице Каланчевская. Улицы будут открыты по мере прохождения колонны.
"Просим автомобилистов быть внимательными и заранее планировать маршруты объезда", - говорится в сообщении. Напомним, любительская велогонка
будет проводиться на внутренней стороне Садового кольца. Участники разделятся на три группы - любители, мастера и женщины от 19 лет. Целью гонки является развитие и популяризация движения любителей велосипедного спорта, укрепление здоровья и приобщение к велодвижению.
В столице уже проходит акция "На работу на велосипеде", а 14 июля предположительно пройдет ночной велопарад в День московского транспорта. Однако известно, что 15 июля пройдет закрытие чемпионата мира по футболу, поэтому планы могут измениться. Еще один московский велопарад активисты надеются провести в День города.