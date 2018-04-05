Изразец и крест XVI века нашли во время раскопок в центре Москвы

3 мая 2018 г. Части ограды бывшего Златоустовского монастыря XV века найдены в центре столицы

По данным Мосгорнаследия, в начале апреля в переулке были найдены фрагменты надгробий XVI-XVII веков и предметы XVII века. Сейчас же обнаружено около семи метров предполагаемой ограды бывшего Златоустовского монастыря XV века.