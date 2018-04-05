Изразец и крест XVI века нашли во время раскопок в центре Москвы

Древнюю церковную утварь, изразец и оружие средневековой Руси обнаружили археологи во время исследований в районе улицы Маросейка и прилегающих к ней переулков. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы
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Так, вблизи дома 6 в Петроверигском переулке был найден фрагмент печного изразца с батальной сценой. По оценкам экспертов, изразец сделан из красной глины в первой трети XVII века. На лицевой части сохранился фрагмент рельефного рисунка на сюжет популярного в средневековой Москве произведения "Александрия" об Александре Македонском. Такими печными изразцами в XVII веке были украшены дома горожан.
В Малом Златоустинском переулке, неподалеку от дома 3, археологи нашли медный крест-мощевик XVI века. Крест состоит из двух створок, скрепленных между собой штифтами. На лицевой стороне в центре можно различить распятие. На оборотной створке изображен архангел Михаил с весами и зеркалом в руках, а на концах креста видны поясные изображения святых. Отчетливо видно и изображение святителя Николая Чудотворца.
Кроме того, была найдена деталь светильника из медного сплава в форме херувима — фигурки ангела с креплением. Предполагается, что светильник был частью убранства близлежащего храма Николы в Столпах и мог попасть в слой во время разрушения церкви. Еще одной находкой в этом районе стала совня — колюще-режущее оружие, напоминающее рогатину, которое широко использовали ополченцы, в том числе в Смутное время. Все эти артефакты будут переданы в городские музеи.
Ранее в близлежащем Большом Златоустинском переулке обнаружили части ограды
бывшего Златоустовского монастыря XV века, шесть фрагментов белокаменных надгробий XVI-XVII веков, осколки сосуда из белой глины XVIII века и части чайника XVII века. Ранее в этом же месте уже нашли 23 надгробия
, из которых 16 сохранились фрагментарно, а также четыре саркофага и три крышки от них. На 12 находках были найдены надписи, а пять надгробий повторно использовали в кладках монастырских построек в более поздние века. Власти столицы задумываются над тем, чтобы создать здесь музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, каменных плитах и надгробиях, под открытым небом.