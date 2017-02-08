

В Подмосковье запретили продажу вейпов несовершеннолетним Рубрики: Законодательство

Global Look Press



Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, из-за курения электронных сигарет и вейпов риск развития бронхо-легочных и других заболеваний среди несовершеннолетних выше, чем среди взрослых. Однако вопросы розничной продажи электронных сигарет и прочих заменителей практически не урегулированы законодательством, а популярность этих устройств среди детей и подростков растет.



Кроме того, депутаты регионального парламента приняли поправки в КоАП Московской области, которые устанавливают ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Так, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей.



Власти уже давно задумываются об ограничениях на продажу и употребление вейпов в том числе и на федеральном уровне. В конце прошлого года сообщалось, что в Госдуме разработано восемь законодательных инициатив, стратегически направленных на то, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным. Член комитета по охране здоровья Николай Герасименко выражал надежду, что это произойдет уже в 2018 году.



Между тем курение вейпов может оказаться опасным не только для легких: в апреле три студентки столичного колледжа Продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости для электронных сигарет запретили в Московской области. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты Мособлдумы, сообщает ТАСС.Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, из-за курения электронных сигарет и вейпов риск развития бронхо-легочных и других заболеваний среди несовершеннолетних выше, чем среди взрослых. Однако вопросы розничной продажи электронных сигарет и прочих заменителей практически не урегулированы законодательством, а популярность этих устройств среди детей и подростков растет.Кроме того, депутаты регионального парламента приняли поправки в КоАП Московской области, которые устанавливают ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Так, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей.Власти уже давно задумываются об ограничениях на продажу и употребление вейпов в том числе и на федеральном уровне. В конце прошлого года сообщалось, что в Госдуме разработано восемь законодательных инициатив, стратегически направленных на то, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным. Член комитета по охране здоровья Николай Герасименко выражал надежду, что это произойдет уже в 2018 году.Между тем курение вейпов может оказаться опасным не только для легких: в апреле три студентки столичного колледжа получили травмы при возгорании вейпа в руках одной из девушек. Одна из студенток получила рану на подбородке, у другой был обнаружен слабый ожог двух пальцев, у третьей - покраснение на лице. Сообщалось, что после инцидента в колледже будут приняты дополнительные профилактические меры с привлечением кураторов групп, социальных педагогов и преподавателей ОБЖ.



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