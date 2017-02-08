NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
мая
pda
Поиск
Архив

В Подмосковье запретили продажу вейпов несовершеннолетним
17 мая 2018 г. | Время публикации 15:00
Рубрики: Законодательство  
 
Global Look Press
Продажу несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости для электронных сигарет запретили в Московской области. Соответствующий закон единогласно приняли депутаты Мособлдумы, сообщает ТАСС.

Как заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, из-за курения электронных сигарет и вейпов риск развития бронхо-легочных и других заболеваний среди несовершеннолетних выше, чем среди взрослых. Однако вопросы розничной продажи электронных сигарет и прочих заменителей практически не урегулированы законодательством, а популярность этих устройств среди детей и подростков растет.

Кроме того, депутаты регионального парламента приняли поправки в КоАП Московской области, которые устанавливают ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Так, штраф для физических лиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, а для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит от 100 до 150 тысяч рублей.

Власти уже давно задумываются об ограничениях на продажу и употребление вейпов в том числе и на федеральном уровне. В конце прошлого года сообщалось, что в Госдуме разработано восемь законодательных инициатив, стратегически направленных на то, чтобы приравнять электронные сигареты к обычным. Член комитета по охране здоровья Николай Герасименко выражал надежду, что это произойдет уже в 2018 году.

Между тем курение вейпов может оказаться опасным не только для легких: в апреле три студентки столичного колледжа получили травмы при возгорании вейпа в руках одной из девушек. Одна из студенток получила рану на подбородке, у другой был обнаружен слабый ожог двух пальцев, у третьей - покраснение на лице. Сообщалось, что после инцидента в колледже будут приняты дополнительные профилактические меры с привлечением кураторов групп, социальных педагогов и преподавателей ОБЖ.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Три студентки колледжа в Москве получили травмы при возгорании вейпа
25 апреля 2018 г.
Три студентки колледжа в Москве получили травмы при возгорании вейпа
Вейп загорелся в руках одной из девушек, она и две ее подруги получили трамвы. По словам директора колледжа, у одной студентки рана на подбородке, у другой - ожог пальцев, у третьей - покраснение на лице.
8 февраля 2017 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.05.2018   16:08
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 17 мая 2018 г. // Последняя новость 15:40
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>