Столичной школе для глухих детей, пострадавшей от "псевдодобровольного" слияния, грозит закрытие Общество Рубрики: Городская инфраструктура

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Коррекционная школа на улице Паршина, 29 ведет свою историю с 1860 года. В ходе образовательной реформы столичных властей учреждение в 2014 году "псевдодобровольно" объединили с общеобразовательной школой номер 2077, превратив в образовательный центр "Курчатовская школа". В результате интернат потерял статус коррекционного и доступ к специальному техническому оборудованию, а учеников и педагогов лишили всех надбавок и льгот. Нагрузка на преподавателей при этом выросла.



Дети с нарушениями слуха остались без автобуса, на котором их возили на экскурсии, соревнования и выставки. Теперь им пользуются ученики общеобразовательной школы. Автобус, подаренный интернату меценатом, простаивает или ездит по хозяйственным нуждам. В школе перестали проводить адаптированные праздники, традиционный День глухих и дни открытых дверей. В летний лагерь детей-инвалидов тоже не приглашают.



Руководство образовательного центра заявляет, что школа для глухих детей убыточна и у нее "полно долгов". При этом финансовые документы родителям не показывают. Изменились и методы преподавания, о чем родительский комитет писал в



Так как школа стала инклюзивной, то вместо педагогов со специальным образованием пришли обычные учителя, которые не владеют языком жестов и более выразительной артикуляцией губ, на уроках поворачиваются к глухим детям спиной. В петиции говорилось, что язык жестов вообще фактически оказался под запретом: "Ему даже дали презрительное название: "махать руками". За нарушения запрета детей подвергают наказаниям".



До реорганизации школа славилась сильным дополнительным образованием, в результате которого воспитанники овладевали различными профессиями. Теперь же связь с профессиональными колледжами утеряна. "В результате закрытия под видом капитального ремонта наши глухие дети окажутся в стенах обычных школ, а это гарантирует им выход на надомное обучение. Надомное обучение - это отсутствие социализации, адаптации, счастливого детства среди сверстников со схожими проблемами здоровья и как следствие - отсутствие профессии", - говорится в



Если для детей-инвалидов надомное обучение "смерти подобно", то руководству оно, наоборот, выгодно, отмечают защитники интерната. "С сентября предполагается резкое увеличение финансирования детей, находящихся на надомном обучении. По неподтвержденным слухам, это заоблачная сумма в 170 тыс.руб./месяц на одного ребенка-инвалида, которая будет перечислена школе, осуществляющей образовательные услуги таким детям", - говорится на неофициальном сайте учреждения. В столице под угрозой закрытия оказалась школа-интернат для детей с нарушениями слуха I и II видов имени С.Я. Кривовяза. Как сообщается на сайте , посвященном ситуации вокруг школы, ее закрывают под видом срочного капитального ремонта: "якобы здание аварийное, и находиться в нем опасно". 23 класса со 173 детьми предполагается перевести в здание детского сада.Коррекционная школа на улице Паршина, 29 ведет свою историю с 1860 года. В ходе образовательной реформы столичных властей учреждение в 2014 году "псевдодобровольно" объединили с общеобразовательной школой номер 2077, превратив в образовательный центр "Курчатовская школа". В результате интернат потерял статус коррекционного и доступ к специальному техническому оборудованию, а учеников и педагогов лишили всех надбавок и льгот. Нагрузка на преподавателей при этом выросла.Дети с нарушениями слуха остались без автобуса, на котором их возили на экскурсии, соревнования и выставки. Теперь им пользуются ученики общеобразовательной школы. Автобус, подаренный интернату меценатом, простаивает или ездит по хозяйственным нуждам. В школе перестали проводить адаптированные праздники, традиционный День глухих и дни открытых дверей. В летний лагерь детей-инвалидов тоже не приглашают.Руководство образовательного центра заявляет, что школа для глухих детей убыточна и у нее "полно долгов". При этом финансовые документы родителям не показывают. Изменились и методы преподавания, о чем родительский комитет писал в петиции министру науки и образования Ольге Васильевой еще год назад.Так как школа стала инклюзивной, то вместо педагогов со специальным образованием пришли обычные учителя, которые не владеют языком жестов и более выразительной артикуляцией губ, на уроках поворачиваются к глухим детям спиной. В петиции говорилось, что язык жестов вообще фактически оказался под запретом: "Ему даже дали презрительное название: "махать руками". За нарушения запрета детей подвергают наказаниям".До реорганизации школа славилась сильным дополнительным образованием, в результате которого воспитанники овладевали различными профессиями. Теперь же связь с профессиональными колледжами утеряна. "В результате закрытия под видом капитального ремонта наши глухие дети окажутся в стенах обычных школ, а это гарантирует им выход на надомное обучение. Надомное обучение - это отсутствие социализации, адаптации, счастливого детства среди сверстников со схожими проблемами здоровья и как следствие - отсутствие профессии", - говорится в другой петиции на имя Васильевой.Если для детей-инвалидов надомное обучение "смерти подобно", то руководству оно, наоборот, выгодно, отмечают защитники интерната. "С сентября предполагается резкое увеличение финансирования детей, находящихся на надомном обучении. По неподтвержденным слухам, это заоблачная сумма в 170 тыс.руб./месяц на одного ребенка-инвалида, которая будет перечислена школе, осуществляющей образовательные услуги таким детям", - говорится на неофициальном сайте учреждения.



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