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Эксперты окрестили строительные работы на Воробьевых горах "праздником бездумия"
17 ноября 2017 г. | Время публикации 19:49
Рубрики: Экология  
 
Moscow-Live.ru
Заказник Воробьевы горы, где с середины лета укладывают кабели и ставят прожектора в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, сохранить уже не получится: строители исковеркали как минимум стометровую полосу вдоль променада, а здешние деревья оказались в режиме голодания. С таким заявлением в беседе с "Афишей" выступил кандидат биологических наук, завсектором дендрологии Ботанического сада биофака МГУ Григорий Бойко.

"На расстоянии в 20 метров с каждой стороны от канав, ведущих к светильникам, у растений отсечена половина корневой системы. В условиях поздней осени деревья лишены питания на предстоящий зимний период. Деревьям придется тратить силы на залечивание ран - об этом никто не позаботился, корни обрублены безобразно. С точки зрения дендролога - это варварство, это праздник бездумия", - возмутился Бойко.

Особую опасность для местной природы представляют яркие прожекторы, благодаря которым, как заверяет мэрия, Воробьевы горы будут выглядеть красиво даже из космоса. "Большая часть привлеченных светом ночных и прочих насекомых, даже не сгорев на лампе, впоследствии гибнут или исключаются их размножение. Прямой вред от дезориентации такими мощными источниками света может быть нанесен не только насекомым, но и мелким птицам и рыбам в Москве-реке", - отметил энтомолог Андрей Михайленко.

По его словам, наибольший вред экологии приносят ртутные лампы, металлогалогенные и светодиодные - именно они и устанавливаются на Воробьевых горах в качестве подсветки. Михайленко ожидает, что появление таких прожекторов приведет к лишению кормовой базы насекомоядных птиц и летучих мышей, снижению их численности и, как следствие, размножению вредителей, толерантных к световому загрязнению.

Местные жители заговорили о проблеме с чрезмерным освещением Воробьевых гор еще в июле. Горожане возмущались не только ущербом для совокупности живых организмов, но и тем, что хаотичная установка столбов с прожекторами вредит парку МГУ имени Ломоносова, поскольку привносит чужеродные элементы в его облик. При этом данный парк является объектом культурного наследия столицы.
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