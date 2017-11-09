В мэрии не считают обузой для бюджета многомиллиардные траты на праздники и "Мою улицу"

19 октября 2017 г. Новогодние затраты в этом году пообещали "снизить" до 930 миллионов рублей

Бюджет новогодних и рождественских расходов складывается из стоимости подсветки зданий, арт-объектов и стоимости мероприятий. В этом году затраты удалось сократить за счет декоративных элементов, накопленных за прошедшие годы.