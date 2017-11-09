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В мэрии не считают обузой для бюджета многомиллиардные траты на праздники и "Мою улицу"
17 ноября 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 12:42
Рубрики: Экономика  
 
Global Look Press
Проведение крупных городских фестивалей и праздников требует затрат, но для городского бюджета это не обуза, заявил в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр" мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, все затраты "окупаются сторицей", а в этом году городские фестивали принесут около 80 миллиардов рублей.

"Это доходы бюджета и внебюджетных фондов, которые идут в Москву для столичных пенсионеров, для людей, которые получают медицинскую помощь и просто в бюджет. Мы действительно практически за год отбиваем все затраты, связанные с "Моей улицей" или фестивалями", ну а дальше это просто чистый доход", - объяснил Собянин.

По его мнению, это "правильная идеология", так как на туризме и крупных событийных мероприятиях зарабатывают "все города мира". При этом мэр подчеркнул, что главная задача - сделать город комфортным и интересным, в первую очередь, для самих москвичей. Он также объяснил, зачем в этом году ради новогодних празднеств сразу на три дня перекроют Тверскую улицу.

"Не все уезжают за границу, большинство горожан остаются в Москве на праздники. В прошлом году на Тверской яблоку упасть было негде. В этом году мы решили отдать москвичам в праздничные дни Тверскую от Триумфальной площади до Большого театра, чтобы на всем протяжении улицы были праздничные мероприятия, концерты, чтобы можно было посидеть, погулять, чтобы была праздничная атмосфера, а люди не давились на тротуарах", - сказал градоначальник.

Напомним, в этом году власти Москвы пообещали сократить новогодние расходы на треть - до 930 миллионов рублей. Таким образом, чиновники оценивают прошлогодние праздничные траты примерно в 3 миллиарда рублей, однако, по подсчетам СМИ, реальная сумма была гораздо выше - почти 7 миллиардов.

Расходы на юбилейный День города в Москве разные издания оценили в сумму от 670 до 740 миллионов рублей. А расходы на программу благоустройства "Моя улица" за пять лет могут достичь 200 миллиардов рублей. Комментируя затраты на празднование 870-летия столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявлял, что "Москва не тратит деньги на праздничные мероприятия, а инвестирует их в развитие инфраструктуры, расширение досуговых возможностей для москвичей и в привлечение туристов".
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