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В Москве сохранится октябрьская пасмурная погода
17 ноября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В столицу пока не спешит настоящая зима. Из-за атлантических циклонов температура держится выше нормы и больше соответствует концу октября. Однако погоду комфортной не назовешь: атмосферные фронты несут осадки и усиливают ветер, говорится в прогнозе на сайте "Метеоновости".

В выходные в Москве будет пасмурно и сыро. Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток мало изменится, ночью она будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, днем от нуля до 2 тепла. В воскресенье осадки ожидаются уже повсеместно. Ночью в столице ноль - плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3.
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Суббота, 18 ноября 2017 г. // Последняя новость 17 ноября 2017 г. 20:00
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