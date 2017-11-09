В Москве сохранится октябрьская пасмурная погода Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В выходные в Москве будет пасмурно и сыро. Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток мало изменится, ночью она будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, днем от нуля до 2 тепла. В воскресенье осадки ожидаются уже повсеместно. Ночью в столице ноль - плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3. В столицу пока не спешит настоящая зима. Из-за атлантических циклонов температура держится выше нормы и больше соответствует концу октября. Однако погоду комфортной не назовешь: атмосферные фронты несут осадки и усиливают ветер, говорится в прогнозе на сайте "Метеоновости" В выходные в Москве будет пасмурно и сыро. Пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в течение суток мало изменится, ночью она будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса, днем от нуля до 2 тепла. В воскресенье осадки ожидаются уже повсеместно. Ночью в столице ноль - плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3.



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