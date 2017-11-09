Благоустроенная Славянская площадь превратилась в парковку для администрации президента

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18 августа 2017 г. Активист обвинил сотрудников Росгвардии в разрыве связок руки из-за парковки возле мэрии

Вадим Коровин рассказал, что сотрудники вневедомственной охраны запретили ему парковаться возле московской мэрии, пытались задержать и травмировали руку. Активист намерен подать гражданский иск к мэрии.

17 октября 2017 г. Глава столичного дептранса пообещал пересадить себя и подчиненных на такси и каршеринг с нового года