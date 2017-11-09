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Благоустроенная Славянская площадь превратилась в парковку для администрации президента
17 ноября 2017 г. | Время публикации 14:39 | Последние изменения 15:06
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Евгений Будник / Facebook
Славянская площадь, торжественно открытая мэром Москвы Сергеем Собяниным после благоустройства минувшим летом, к настоящему моменту почти целиком превратилась в бесплатную парковку для автомобилей чиновников из администрации президента. Об этом на своей странице в Facebook пишет бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник.

Основные работы на Славянской площади, которые проводились в рамках программы "Моя улица", завершились к 28 июля. В этот день Собянин заявил, что эта площадь "превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы" (цитата по ТАСС). Градоначальник заявил, что здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси, а также комфортный маршрут до парка "Зарядье" и Кремля. Про парковку для чиновников мэр тогда не упомянул.

"Вот такой оригинальный транспортный хаб, нам автобусы и метро, а чиновникам бесплатная парковка", - возмутился Будник. В комментариях к публикации он добавил, что на днях в клумбы на площади посадили деревья, но они занимают лишь малую часть пешеходной зоны. "90 процентов теперь - парковка", - добавил бывший мундеп.



Ранее журналисты выяснили, что Москва арендует 950 автомобилей бизнес-класса для перевозки "начальников" с водителем и предоплаченной на год парковкой. Множество таких машин закреплено за управами, префектурами и столичным департаментом городского имущества. Руководство ГБУ "Жилищник" арендует по две машины (эконом- и бизнес-класса) с водителями, а 45 депутатов Мосгордумы используют 59 автомобилей, которые обходятся в 250 миллионов рублей. Аренда машин часто передается дочерним компаниям муниципальных предприятий, а многие машины и водители находятся на балансе города. В итоге, по оценкам СМИ, на транспорт для московских чиновников уходит как минимум полтора миллиарда рублей в год.
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