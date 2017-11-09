Подмосковные депутаты отклонили идею референдума о мусоросжигательных заводах

9 ноября 2017 г. Жители Балашихи вторую неделю пикетируют администрацию из-за постоянных химических запахов

Люди выходят на одиночные пикеты к зданию администрации, требуя ввести во всем городском округе режим чрезвычайной ситуации, а также максимально быстро найти и ликвидировать источники загрязнения воздуха.