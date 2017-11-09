Подмосковные депутаты отклонили идею референдума о мусоросжигательных заводах

Депутаты Московской областной думы в ходе пленарного заседания 16 ноября не поддержали проведение референдума по поводу строительства в регионе мусоросжигательных заводов. В инициативной группе, выступающей против таких предприятий, пообещали повторно инициировать голосование, но уже с переработанными вопросами.
Свое решение отклонить идею о референдуме Мособлдума объяснила тем, что вопросы, выносимые на голосование, были сформулированы недостаточно четко и не соответствовали требованиям закона. Вопрос референдума звучал так: "Согласны ли вы, чтобы в Московской области были приняты нормативно-правовые акты Московской области, предусматривающие раздельный сбор отходов и запрещающие утилизацию отходов на мусоросжигательных заводах?"
По словам одного из инициаторов референдума, депутата Чеховского горсовета Николая Дижура, на 9 декабря намечен второй гражданский форум местного самоуправления, на котором вопрос о запрете строительства мусоросжигательных заводов будет поднят вновь. "Мы подпишем ходатайство о проведении референдума. И на этот раз мы сделаем два вопроса: первый как раз будет четко сформулирован - мы за раздельный сбор мусора. И второй вопрос, выносимый нами на референдум, будет звучать именно так - вы за строительство мусоросжигающих заводов или против, в Московской области", - рассказал депутат порталу Infox.ru
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Он также выразил уверенность, что референдум состоится и население выскажется за раздельный сбор мусора и запрет на строительство мусоросжигающих заводов. "И эта воля народа станет обязательной для исполнения правительством Московской области, поскольку референдум является непосредственным, прямым участием населения в управлении государством. У нас в Московской области за 25 лет демократии не было проведено ни одного регионального референдума. Ни одного!" - добавил Дижур.
Напомним, власти Подмосковья намерены строить мусоросжигательные заводы, но отказаться от полигонов. Планируется к 2019 году ввести в эксплуатацию четыре таких предприятий - в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Мощность каждого предприятия составит 700 тысяч тонн. Таким образом, вместе они будут утилизировать до 2,8 миллиона тонн отходов каждый год.
Жители Подмосковья уже неоднократно проводили митинги против строительства мусоросжигательных заводов. Сразу несколько таких акций прошло в Московской области 23 сентября. Участники отмечали, что мусоросжигательные заводы позиционируются как современные технологии, но сжигание вредно и опасно, поэтому противники МСЗ требуют раздельного сбора мусора, его сортировки и дальнейшей глубокой переработки.
Председатель экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгордумы Александр Чумаков отмечал, что в случае запуска заводов москвичей ждет кислородное голодание
. Экологи Гринписа же не раз утверждали, что открытие заводов не поможет существенно снизить объемы захоронения отходов. Кроме того, заводы загрязняют воздух опасными химикатами и токсичной золой, уничтожая тысячи тонн сырья, которое можно переработать и использовать повторно.