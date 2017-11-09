Дорогой, но халтурный ремонт в переходе на "Фрунзенской" прикроют ларьками

Подземный переход на станции метро "Фрунзенская" после ремонта стал широким и опрятным, однако на днях там началась установка торговых павильонов, которые сразу же вернули пассажирам подземки привычное ощущение тесноты. Москвичей, впрочем, больше возмущает другой факт: благоустройство перехода проводилось с дорогостоящей гранитной отделкой, которую за ларьками попросту не будет видно.
"Собянинский шик - отделка торговых палаток гранитом изнутри за наш счет. Еще один пример бардака и управленческой беспомощности мэрии", - написал в сообществе жителей района Хамовники в Facebook
москвич Петр Грейдинг. "Сначала мы все ломаем, а потом снова строим для своих, чтобы семейный бюджет пополнять", - возмущаются пользователи в комментариях к публикации.
По словам местных жителей, ремонт, помимо того, что он был дорогим, оказался еще и халтурным. "Под обшивкой жуткие потеки и сопли из проводов. И даже без дождя все течет", - рассказал Михаил Степин. "Несущие балки потолка разрушаются из-за протекающей воды, не отремонтирована канализация и прочие проблемы. Нет герметизации, уличные воды протекают через потолок", - подтверждает москвичка Людмила Болдырева.
Отметим, что похожая ситуация минувшим летом наблюдалась в переходе на проспекте Мира в сторону спорткомплекса "Олимпийский". Ранее там были обнаружены исторические олимпийские фрески
. Власти пообещали их отреставрировать, но затем цинично прикрыли мозаику торговыми ларьками. Градозащитники и активисты назвали действия властей откровенным варварством.