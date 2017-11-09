С 1 января из московских автобусов с "гармошкой" уберут турникеты

21 апреля 2017 г. Московских "зайцев" оштрафовали на 122 миллиона рублей с начала года

С прошлого года выросла доля нарушителей, которые не оплачивают проезд или пользуются чужой соцкартой. В день контролеры выявляют по 3-4 нарушения. Сумма штрафов составила 122 миллиона рублей. Зато прирост пассажиров - рекордный.