С 1 января из московских автобусов с "гармошкой" уберут турникеты

С 1 января 2018 года из московских автобусов большой вместимости уберут турникеты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "ТВ Центр"
. Он отметил, что власти идут на риск, однако "люди оплачивают более аккуратно". "Мы видим, что культура оплаты повышается, люди покупают долгосрочные билеты, безлимитные, оплачивают картой "Тройка", - сказал градоначальник.
На маршрутах, где уберут турникеты, увеличится число контролеров. Если из-за демонтажа турникетов появится "огромная масса безбилетников", власти вернутся к прежней системе. "Но я все-таки надеюсь, что платежная дисциплина и ответственность пассажиров стала гораздо выше", - добавил мэр. В то же время они отметил, что благодаря турникетам число пассажиров, оплачивающих проезд, выросло почти на четверть.
Автобусы повышенной вместимости с "гармошкой", откуда уберут турникеты, составляют более 20 процентов всего городского парка. Собянин также заявил, что турникетов по-прежнему не будет в трехсекционных трамваях нового поколения "Витязь-М", где они не вводились с самого начала. "Витязи" начали ходить по маршруту номер 17 от Медведково до Останкино весной 2017 года, после чего число безбилетников на маршруте, как заявлял заммэра Максим Ликсутов, выросло примерно на пять процентов.
В транспортном комплексе пояснили
, что решение отменить турникеты стало возможным, "в том числе, из-за существенного увеличения доли безлимитных билетов на автобусах особо большой вместимости на маршрутах сети "Магистраль". После отмены турникетов в автобусах постепенно увеличат число валидаторов.
Мэрию давно призывали отменить турникеты в наземном транспорте, но власти отказывались, ссылаясь на несознательность пассажиров
и резкое падение сборов при отмене этих устройств. Эксперты отмечали, что при увеличении доли безлимитных проездных турникеты уже не будут играть существенной роли - пассажиры заранее оплачивают свой проезд "оптом", пишет "Российская газета"
. Именно это и произошло в последние месяцы. По словам Ликсутова, в октябре число проходов по безлимитным билетам выросло сразу на 40 процентов. Одновременно с этим на 28 процентов снизилось использование проездных на 1-2 поездки.