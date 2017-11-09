Врача, нашедшего алкоголь в крови сбитого в Балашихе мальчика, отстранили от должности

Врач Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля во дворе дома в Балашихе, временно отстранен от должности по ходатайству Следственного комитета РФ. Об этом "Интерфаксу"
рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в свою очередь, отметила, что следствие обратилось в суд с соответствующим запросом, "несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении Клейменовым методики при отборе им образцов крови".
Она напомнила, что Клейменов проводил судебно-медицинскую экспертизу тела ребенка. По результатам экспертизы он сделал вывод, что мальчик в момент смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. "Комплексная судебная экспертиза подтвердила, что у малолетнего на момент дорожно-транспортного происшествия алкогольное опьянение отсутствовало, ребенок был трезв. Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно", - подчеркнула Петренко.
В октябре в отношении Михаила Клейменова было возбуждено уголовное дело
по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Как отмечали эксперты, Клейменов должен был понимать, что концентрация алкоголя в 2,7 промилле, которую он якобы обнаружил, в крови ребенка соответствует состоянию поверхностной комы и для подтверждения или исключения факта прижизненного употребления алкоголя необходимо проведение биохимического исследования. Этого сделано не было.
23 апреля в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха 31-летняя местная жительница Ольга Алисова на автомобиле Hyundai Solaris сбила во дворе жилого дома шестилетнего мальчика, который скончался на месте от полученных травм. Однако уголовное дело по факту ДТП возбудили только 26 мая. В ходе доследственной проверки предпринимались попытки оказать влияние на свидетелей ДТП, с места аварии пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожались улики.
Ранее на этой неделе суд в Подмосковье приговорил Алисову к трем годам колонии-поселения
. Осужденные содержатся там без охраны, но под надзором, могут свободно передвигаться по поселению, иметь при себе деньги, обычную одежду. Им также разрешено неограниченное число свиданий. Суд также учел, что подсудимой можно дать отсрочку наказания, так как она воспитывает несовершеннолетнюю дочь, но не нашел оснований для этого в резолютивной части приговора.