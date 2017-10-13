Столица потратит 21 миллиард рублей на развитие парковок за три года Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



В следующем году на парковки выделят 7,4 миллиарда рублей, в 2019-м и 2020 годах - 6,7 миллиарда и 6,8 миллиарда рублей соответственно. Запланированные расходы вырастут на 22,4% по сравнению с теми, что были заложены в прошлом году в бюджете на 2017–2019 годы. Конечным результатом программы должно стать создание более 130 тысяч платных машино-мест в центре города, а 70% москвичей должны быть обеспечены стоянками для авто.



До конца года 27 парковок около станций метро перейдут в ведение ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Технически устаревшее оборудование заменят, систему оплаты объединят с системой московского паркинга. Также в бюджет заложена закупка эвакуаторов, что позволит



По словам экспертов, затраты в 21 миллиард рублей на развитие парковочного пространства будут обоснованными, только если городу придется выкупать землю для организации стоянок. С одной стороны, городу действительно необходимо развивать перехватывающие парковки и подъезды к ним, поскольку на многих направлениях в центр у автомобилистов "нет физической возможности комфортно пересесть на общественный транспорт". В то же время отмечается, что эти средства следовало бы потратить в первую очередь на развитие дорожной сети и повышение качества дорог. Кроме того, у автомобилистов могут возникнуть новые конфликты, связанные с эвакуацией: деньги, потраченные на закупку эвакуаторов, надо будет "отбивать", поэтому автомобили эвакуировать будут более интенсивно и жестко.



Мэрия направит 21 миллиард рублей на развитие парковок в Москве: планируется модернизировать стоянки у метро и закупить новые эвакуаторы, подсчитал РБК на основе данных проекта городского бюджета на 2018–2020 годы. Эксперты отмечают, что деньги следовало бы потратить более разумно, и прогнозируют ужесточение проблем с эвакуацией.В следующем году на парковки выделят 7,4 миллиарда рублей, в 2019-м и 2020 годах - 6,7 миллиарда и 6,8 миллиарда рублей соответственно. Запланированные расходы вырастут на 22,4% по сравнению с теми, что были заложены в прошлом году в бюджете на 2017–2019 годы. Конечным результатом программы должно стать создание более 130 тысяч платных машино-мест в центре города, а 70% москвичей должны быть обеспечены стоянками для авто.До конца года 27 парковок около станций метро перейдут в ведение ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Технически устаревшее оборудование заменят, систему оплаты объединят с системой московского паркинга. Также в бюджет заложена закупка эвакуаторов, что позволит отказаться от услуг частных фирм По словам экспертов, затраты в 21 миллиард рублей на развитие парковочного пространства будут обоснованными, только если городу придется выкупать землю для организации стоянок. С одной стороны, городу действительно необходимо развивать перехватывающие парковки и подъезды к ним, поскольку на многих направлениях в центр у автомобилистов "нет физической возможности комфортно пересесть на общественный транспорт". В то же время отмечается, что эти средства следовало бы потратить в первую очередь на развитие дорожной сети и повышение качества дорог. Кроме того, у автомобилистов могут возникнуть новые конфликты, связанные с эвакуацией: деньги, потраченные на закупку эвакуаторов, надо будет "отбивать", поэтому автомобили эвакуировать будут более интенсивно и жестко.



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