На станции метро "Багратионовская" изменился режим работы Рубрики: Метрополитен

Moscow-Live.ru



Кроме того, на ремонт закрыт



Посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра.



При этом, как уверяют в пресс-службе, время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут. Срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года: новые инженерные сети позволят увеличить число поездов с 15 до 22 пар в час, а интервал их движения сократить с четырех до трех минут.



Станция "Багратионовская" Филевской линии меняет режим работы в связи с реконструкцией инфраструктуры. Как сообщается на сайте столичной мэрии , из-за ремонта на станции не будет производиться посадка и высадка пассажиров из первого (головного) вагона поездов, следующих из центра.Кроме того, на ремонт закрыт западный вестибюль станции метро "Кунцевская". Продолжается ремонт и в восточном вестибюле, поэтому вход и выход пассажиров к платформе будет осуществляться только через вестибюли станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии.Посадка и высадка пассажиров на станции "Кунцевская", следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет. Для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра.При этом, как уверяют в пресс-службе, время пассажиров в пути увеличится не более чем на 15 минут. Срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года: новые инженерные сети позволят увеличить число поездов с 15 до 22 пар в час, а интервал их движения сократить с четырех до трех минут.



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