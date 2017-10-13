Противников "бездумных" трат на реновацию призвали прийти на сегодняшний прием в Мосгордуму

10 октября 2017 г. На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей до 2020 года

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в проекте бюджета на 2017-2020 годы значится 400 миллиардов рублей, которые потратят на программу реновации. По его словам, это "позволит реализовать все, что мы обещали москвичам".