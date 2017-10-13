NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
17
октября
pda
Поиск
Архив

Противников "бездумных" трат на реновацию призвали прийти на сегодняшний прием в Мосгордуму
17 октября 2017 г. | Время публикации 13:21
Рубрики: Недвижимость, Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Moscow-Live.ru
В ближайшее время Мосгордума будет принимать бюджет столицы на 2018 год, 106 миллиардов рублей в котором заложены под программу реновации жилищного фонда. Депутат Елена Шувалова, выступающая против массового сноса домов, призвала противников "бездумных трат" на реновацию прийти сегодня к ней на официальный прием в МГД по адресу Успенский переулок, 14, чтобы выразить свой протест.

Шувалова на своей странице в Facebook подчеркивает, что аварийные дома в реновацию не включали, а потому данная программа представляет собой "насильственное переселение граждан с отъемом собственности. "Всех, кто не согласен с такой тратой наших с вами налогов, приглашаю ко мне на официальный прием во вторник, 17 октября, с 16 до 18 часов и после работы", - пишет депутат.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что за четыре года, включая 2017 год, на реновацию будет потрачено 400 миллиардов рублей. "Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам", - заверил градоначальник.

Напомним, еще на стадии законопроекта, посвященного по реновации, предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей оценивалась в 3,5 триллиона рублей. Сообщалось, что на первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей до 2020 года
10 октября 2017 г.
На программу реновации в Москве выделили 400 миллиардов рублей до 2020 года
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в проекте бюджета на 2017-2020 годы значится 400 миллиардов рублей, которые потратят на программу реновации. По его словам, это "позволит реализовать все, что мы обещали москвичам".

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
17.10.2017   14:50
5
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 17 октября 2017 г. // Последняя новость 14:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>