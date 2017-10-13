Противников "бездумных" трат на реновацию призвали прийти на сегодняшний прием в Мосгордуму

В ближайшее время Мосгордума будет принимать бюджет столицы на 2018 год, 106 миллиардов рублей в котором заложены под программу реновации жилищного фонда. Депутат Елена Шувалова, выступающая против массового сноса домов, призвала противников "бездумных трат" на реновацию прийти сегодня к ней на официальный прием в МГД по адресу Успенский переулок, 14, чтобы выразить свой протест.
Шувалова на своей странице в Facebook
подчеркивает, что аварийные дома в реновацию не включали, а потому данная программа представляет собой "насильственное переселение граждан с отъемом собственности. "Всех, кто не согласен с такой тратой наших с вами налогов, приглашаю ко мне на официальный прием во вторник, 17 октября, с 16 до 18 часов и после работы", - пишет депутат.
На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что за четыре года, включая 2017 год, на реновацию будет потрачено 400 миллиардов
рублей. "Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам", - заверил градоначальник.
Напомним, еще на стадии законопроекта, посвященного по реновации, предварительная стоимость программы сноса московских хрущевок и переселения жителей оценивалась в 3,5 триллиона рублей. Сообщалось, что на первом этапе деньги будут выделять из городского бюджета, доходная часть которого составляет примерно 1,7 триллиона рублей.