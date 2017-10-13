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В Общественной палате Москвы предложили проводить собрания собственников квартир в "Активном гражданине"
17 октября 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Коммунальное хозяйство, Общество  
 
Global Look Press
В Общественной палате (ОП) Москвы предложили проводить собрания собственников многоквартирных домов в режиме онлайн. Как заявил агентству "Москва" председатель комиссии ОП по вопросам ЖКХ, капитального ремонта и местного самоуправления Александр Козлов, проведение собраний через интернет поможет решить многие проблемы, связанные с принятием коллективных решений по управлению многоквартирным домом.

"Зачастую те классические формы, которые предусмотрены Жилищным кодексом, очень сложны для реализации: собственники не всегда укладываются в отведенное время для проведения собрания, некорректно оформляют документы, сталкиваются с проблемой поиска документов, подтверждающих собственность - проблем много", - сказал Козлов. Для проведения онлайн-собраний предложено использовать платформу "Активный гражданин", также предлагается законодательно упростить порядок проведения общих собраний.

О возможности дистанционного участия жильцов в собраниях говорили с 2012 года, но никаких конкретных шагов не предпринималось. Сейчас тема общих собраний в Москве стала очень популярна и приобрела новую остроту из-за программы реновации: для горожан это был единственный способ гарантированно вывести свой дом из программы или, наоборот, включить в нее. При этом многие москвичи жаловались, что процесс постоянно пытались "отрегулировать" сотрудники управ, а собраниям против реновации чинились препятствия.

В июле в Госдуму был внесен проект поправок к Жилищному кодексу, который разрешает наравне с полноценными собраниями собственников проводить "конференции" в усеченном составе, а также учитывать голоса "делегатов" от каждого этажа. Эксперты назвали идею юридически безграмотной и нарушающей право на неприкосновенность частной собственности.
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