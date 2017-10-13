В Общественной палате Москвы предложили проводить собрания собственников квартир в "Активном гражданине"

25 июля 2017 г. Единороссы предложили создать в домах "делегатов" от этажей, которые смогут голосовать за жильцов на собраниях

Соответствующие поправки в Жилищный кодекс уже внесены на рассмотрение Госдумы. По мнению экспертов, инициатива юридически безграмотна и связана с желанием чиновников, "окунувшихся в реновацию", упростить себе жизнь.