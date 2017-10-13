В Общественной палате Москвы предложили проводить собрания собственников квартир в "Активном гражданине"

В Общественной палате (ОП) Москвы предложили проводить собрания собственников многоквартирных домов в режиме онлайн. Как заявил агентству "Москва"
председатель комиссии ОП по вопросам ЖКХ, капитального ремонта и местного самоуправления Александр Козлов, проведение собраний через интернет поможет решить многие проблемы, связанные с принятием коллективных решений по управлению многоквартирным домом.
"Зачастую те классические формы, которые предусмотрены Жилищным кодексом, очень сложны для реализации: собственники не всегда укладываются в отведенное время для проведения собрания, некорректно оформляют документы, сталкиваются с проблемой поиска документов, подтверждающих собственность - проблем много", - сказал Козлов. Для проведения онлайн-собраний предложено использовать платформу "Активный гражданин", также предлагается законодательно упростить порядок проведения общих собраний.
О возможности дистанционного участия жильцов в собраниях говорили с 2012 года
, но никаких конкретных шагов не предпринималось. Сейчас тема общих собраний в Москве стала очень популярна
и приобрела новую остроту из-за программы реновации: для горожан это был единственный способ гарантированно вывести свой дом из программы или, наоборот, включить в нее. При этом многие москвичи жаловались, что процесс постоянно пытались "отрегулировать" сотрудники управ, а собраниям против реновации чинились препятствия.
В июле в Госдуму был внесен проект поправок к Жилищному кодексу, который разрешает наравне с полноценными собраниями собственников проводить "конференции" в усеченном составе, а также учитывать голоса "делегатов" от каждого этажа
. Эксперты назвали идею юридически безграмотной и нарушающей право на неприкосновенность частной собственности.