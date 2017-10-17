Платформа станции метро "Кутузовская" в сторону центра закроется с 18 октября

Режим работы станции "Кутузовская" Филевской линии метро изменится с 18 октября в связи с реконструкцией. Посадки и высадки пассажиров на платформе в сторону центра не будет, время в пути из-за этого увеличится примерно на 15 минут, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
Для проезда до "Кутузовской" из области нужно будет доехать до станции "Студенческая" и вернуться назад. Чтобы попасть в центр, надо добраться до станции "Фили" и пересесть на поезд нужного направления. Также можно воспользоваться станцией "Кутузовская" Московского центрального кольца. Напомним, со вторника также изменился режим работы станции "Багратионовская"
: посадка и высадка пассажиров первого вагона, следующих из центра, временно не производится. Реконструкция Филевской линии метро должна завершиться в середине 2018 года.