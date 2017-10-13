АМПП оштрафовали на скромные 80 тысяч рублей за потраченные миллионы на охрану "липовых" парковок Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Нора Ёжика



"Семь месяцев! Семь месяцев, не покладая рук, Главконтроль проверял Московский паркинг. Искал доказательства очевидного - бабло украли, украденное - попилили. И вот я получил результат этой работы! Незаконно меняли условия госконтрактов и оштрафованы на 80 тысяч рублей. Никого не уволили, не посадили. Оштрафовали на 80 тысяч", - возмущается Ежиков в своем



На минувшей неделе Ежиков также заметил, что ГПБУ "Мосприрода" систематически оплачивает неоказанные охранные услуги. "Только в Москве за прошлый год заключено почти 4000 контрактов на оказание охранных услуг, большинство из них на десятки объектов сразу", - писал блогер.



Одним из таких объектов стал парк "Серебряный Бор", где по условиям контракта должно быть оборудовано два круглосуточных стационарных пункта охраны - на въезде у Таманской, дом 2 и на въезде у АЗС "Лукойл", а также пеший патрульный маршрут в парке "Ветеран". Большую часть этого года пост был один, на Таманской, а у АЗС и в парке "Ветеран" охраны В прошлом году блогер Иван Ежиков обратил внимание, что "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) заключил контракты на круглосуточную охрану плоскостных парковок закрытого типа, которых по указанным адресам попросту не существовало. За расследование этой истории взялось только Главное контрольное управление Москвы (Главконтроль), однако итогом его стал лишь крохотный штраф. Между тем в ситуации с финансированием "липовых" парковок речь шла о миллионах рублей."Семь месяцев! Семь месяцев, не покладая рук, Главконтроль проверял Московский паркинг. Искал доказательства очевидного - бабло украли, украденное - попилили. И вот я получил результат этой работы! Незаконно меняли условия госконтрактов и оштрафованы на 80 тысяч рублей. Никого не уволили, не посадили. Оштрафовали на 80 тысяч", - возмущается Ежиков в своем блоге На минувшей неделе Ежиков также заметил, что ГПБУ "Мосприрода" систематически оплачивает неоказанные охранные услуги. "Только в Москве за прошлый год заключено почти 4000 контрактов на оказание охранных услуг, большинство из них на десятки объектов сразу", - писал блогер.Одним из таких объектов стал парк "Серебряный Бор", где по условиям контракта должно быть оборудовано два круглосуточных стационарных пункта охраны - на въезде у Таманской, дом 2 и на въезде у АЗС "Лукойл", а также пеший патрульный маршрут в парке "Ветеран". Большую часть этого года пост был один, на Таманской, а у АЗС и в парке "Ветеран" охраны не было вообще



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 13 октября 2017 г. Руководство столичных парков выделяет миллионы рублей на несуществующую охрану

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