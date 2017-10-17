Жители Новой Москвы собрали тысячи подписей против превращения закрытой свалки возле Троицка в крупнейший полигон

6 октября 2017 г. РБК: Крупнейший мусорный полигон откроется в 2018 году в Новой Москве

По данным издания, на месте закрывшей свалки "Малинки" будет построен крупнейший в регионе мусорный полигон. Город вынужден искать места для мусора, после того как подмосковные чиновники решили закрыть большинство других свалок.