Жители Новой Москвы собрали тысячи подписей против превращения закрытой свалки возле Троицка в крупнейший полигон

Жителей Новой Москвы возмутила информация об открытии крупнейшего в столичном регионе мусорного полигона
вблизи Троицка. Петицию на сайте Change.org
против гигантской свалки за две недели подписали более 26 тысяч человек. Чиновники уверяют, что на полигоне всего лишь идет рекультивация, и завозить туда будут только грунт для саркофага. Однако жители опасаются, что на самом деле свалку готовят к приему новых отходов.
В начале октября РБК сообщил, что обновленный полигон "Малинки" площадью 67 гектаров откроется в начале 2018 года на месте старого с аналогичным названием, законсервированного два года назад. Это известие взбудоражило жителей ближайших населенных пунктов, и 14 октября столичные чиновники устроили для них экскурсию на полигон. Людям объяснили, что площадь вокруг старой свалки была заражена токсичным фильтратом, но специалистам удалось остановить распространение опасных веществ.
Следующий шаг, по словам префекта ТиНАО Дмитрия Набокина, - установить фильтры для вывода токсичных газов и засыпать свалку грунтом, пишет "Коммерсант"
. Глава департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев отметил, что на полигон будут свозить, в том числе, грунт со строительства метро, "в котором может быть бетон, камень и глина", но исключительно для того, чтобы создать саркофаг.
Между тем, судя по сообщениям в СМИ, о происходящем на полигоне знают далеко не все местные и столичные чиновники. Глава Троицка Владимир Дудочкин, отвечая на вопрос
жительницы о предполагаемом открытии новой свалки, заявил, что "был неприятно удивлен".
"Слухи ходили летом, что там идет какой-то процесс, но официальных документов у нас нет, тем более, что мы в другом поселении, - написал Дудочкин. - По моему неофициальному мнению, т.к. там давно уже полигон эксплуатируется, то во всех документах обычно такие территории проходят как "существующее положение". Что касается перспектив развития, то у нас информации пока нет. В генплане тоже нет конкретики".
Как передает радио "Свобода"
, "Малинки", по сути, тайно отстраивались в лесу весь 2017 год и фактически параллельно с протестами в Балашихе по поводу полигона "Кучино". Причем "Малинки" рассчитаны на прием практически такого же количества отходов, как и закрытое "Кучино". Жители поселений вдоль Калужского шоссе опасаются значительного ухудшения условий жизни в случае, если на полигон в Новой Москве действительно начнут свозить мусор. Сейчас это направление считается одним из самых чистых и живописных: поблизости нет промышленных предприятий, крупных вылетных магистралей и больших городов-спутников.
Опасения можно понять: после спешного закрытия крупных подмосковных свалок ситуация с мусором не только не стала лучше, но и грозит новыми проблемами
. Принимать отходы со всего региона могут немногие оставшиеся полигоны, расстояния до них увеличились, а вместе с ними и расходы мусоровывозящих компаний. Поэтому некоторые организации начали просто сжигать свой мусор в промзонах. Жители ряда районов Москвы и городов Подмосковья уже несколько месяцев жалуются на удушливый запах от сжигания мусора и ухудшение самочувствия. А некоторые областные города стали тонуть в мусоре
.