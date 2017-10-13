Москва вошла в тройку городов с самой развитой сетью электронных услуг

Москва заняла первое место по уровню удовлетворенности населения предоставленными госуслугами и вошла в тройку городов с самым высоким показателем удовлетворенности муниципальными и городскими цифровыми услугами и сервисами. Такие данные приводятся в исследовании компании EY, проведенном в октябре 2017 года, сообщает ТАСС.
Первый пилотный рейтинг удовлетворенности городскими цифровыми услугами проводился в 11 городах, включая Москву, Астану, Веллингтон, Гонконг, Йоханнесбург, Лондон, Нью-Йорк, Нью-Дели, Оттаву, Сидней и Сингапур. В общем рейтинге Москва занимает третье место, второе место занял Лондон, а на первом месте оказался Нью-Дели. "Москва вошла в тройку городов с самым высоким показателем удовлетворенности уровнем муниципальных и городских цифровых услуг и сервисов, вышла на первое место по удовлетворенности предоставляемыми госуслугами, также заняла второе место в категории городских информационных сервисов", - отмечается в исследовании.
По мнению управляющего партнера EY по России Александр Ивлева, Россия заслуженно занимает лидирующие позиции среди стран, развивающих цифровой документооборот и цифровые госуслуги и сервисы. Напомним, в прошлом году
исследователи компании PriceWaterhouseCoopers признали Москву одним из лидеров в мире по внедрению прикладных технологических решений в городском управлении. По количеству и разнообразию информационных систем, которые используются в городском управлении, исследователи поставили российскую столицу на второе место после Нью-Йорка. В то же время сами горожане оценивают эффективность порталов невысоко, отмечая, что сроки реагирования на жалобы крайне ограничены, а чиновники предпочитают создавать лишь видимость работы
.