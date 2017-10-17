Новые мундепы Академического района собрались выписать себе премий на полмиллиона за "особо важные задания"

Новоизбранные муниципальные депутаты Академического района во вторник вечером будут рассматривать проект решения о премировании членов совета на общую сумму в 530 тысяч рублей. Участник сообщества жителей этого района в Facebook
Дмитрий Сергеев обратил внимание, что желание мундепов выплатить себе премии в самом документе объясняется "выполнением особо важных и сложных заданий за 3-й квартал 2017 года". О каких конкретно заданиях идет речь, в проекте не уточняется.
"Нет никаких раскладок - кого и за что они собираются премировать. С таким же успехом они могли бы вписать туда 530 миллионов. Особо прикольна, конечно, формулировка "за выполнение особо важных и сложных заданий". Вспоминается агент 007, фильм "Миссия невыполнима" и иже с ними", - иронизирует Сергеев.
По словам одного из участников сообщества, юрисконсульт муниципалитета Академический Сергей Асадов на предыдущем заседании назвал "особо важным и сложным заданием" помощь депутатам прошлого созыва в заполнении налоговых деклараций. Впрочем, в протокольной записи с того заседания его слова отражены не были.
Отметим, что на сентябрьских выборах в Академическом районе в совет депутатов не попал ни один представитель правящей партии "Единая Россия". 12 депутатских мандатов получили 5 представителей "Яблока", 3 коммуниста, 2 представителя "Партии Роста", а также кандидат от "ПАРНАС" и одна самовыдвиженка.
Ранее выписыванием себе премий обычно "промышляли" представители "Единой России". Так, бывшие муниципальные депутаты района Хамовники
, не избравшиеся на новый срок, назначили заседание, на котором решили поощрить себя перед уходом. До этого похожая ситуация произошла в Бутырском районе: там мундепы наградили себя за "отличную работу"
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