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Новые мундепы Академического района собрались выписать себе премий на полмиллиона за "особо важные задания"
17 октября 2017 г. | Время публикации 17:14
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Новоизбранные муниципальные депутаты Академического района во вторник вечером будут рассматривать проект решения о премировании членов совета на общую сумму в 530 тысяч рублей. Участник сообщества жителей этого района в Facebook Дмитрий Сергеев обратил внимание, что желание мундепов выплатить себе премии в самом документе объясняется "выполнением особо важных и сложных заданий за 3-й квартал 2017 года". О каких конкретно заданиях идет речь, в проекте не уточняется.

"Нет никаких раскладок - кого и за что они собираются премировать. С таким же успехом они могли бы вписать туда 530 миллионов. Особо прикольна, конечно, формулировка "за выполнение особо важных и сложных заданий". Вспоминается агент 007, фильм "Миссия невыполнима" и иже с ними", - иронизирует Сергеев.

По словам одного из участников сообщества, юрисконсульт муниципалитета Академический Сергей Асадов на предыдущем заседании назвал "особо важным и сложным заданием" помощь депутатам прошлого созыва в заполнении налоговых деклараций. Впрочем, в протокольной записи с того заседания его слова отражены не были.

Отметим, что на сентябрьских выборах в Академическом районе в совет депутатов не попал ни один представитель правящей партии "Единая Россия". 12 депутатских мандатов получили 5 представителей "Яблока", 3 коммуниста, 2 представителя "Партии Роста", а также кандидат от "ПАРНАС" и одна самовыдвиженка.

Ранее выписыванием себе премий обычно "промышляли" представители "Единой России". Так, бывшие муниципальные депутаты района Хамовники, не избравшиеся на новый срок, назначили заседание, на котором решили поощрить себя перед уходом. До этого похожая ситуация произошла в Бутырском районе: там мундепы наградили себя за "отличную работу".
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